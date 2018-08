Turchia | economia forte | si lavora per stabilità

Turchia : si indaga su attacco a economia : 11.18 La procura di Istanbul ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia . Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è ...

Turchia : si indaga su attacco a economia : 11.18 Turchia :si indaga su attacco a economia La procura di Istanbul ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia . Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è ...

Turchia : si indaga su attacco a economia : 11.18 La procura di Istanbul ha aperto un'indagine su individui sospettati di essere coinvolti in azioni che minacciano la sicurezza economica della Turchia . Lo riferisce la Cnn Turk. La Turchia è stata presa di mira da un attacco economico, ha detto l'ufficio del pubblico ministero, impegnandosi a intraprendere azioni legali contro tutte le notizie e i resoconti dei social media che ritiene funzionali all'obiettivo di questo attacco .

Turchia - Bevilacqua : 'Economia dopata nel gigantismo individualistico' - : Turchia , Erdogan presidente con nuovi poteri: 'Vittoria degli oppressi' Elezioni in Turchia , osservatore italiano schedato dalla polizia: 'Ma l'affluenza è alta' Ti potrebbe interessare: Regionali ...

##Turchia - economia mette a rischio scommessa elettorale Erdogan : Roma, 23 giu. , askanews, Alla vigilia del doppio voto legislativo e presidenziale i problemi dell'economia restano quanto mai all'ordine del giorno in Turchia. E non certo a vantaggio dei calcoli elettorali del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. L'intervento della Banca centrale, che all'...