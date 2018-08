Tuffi | Europei 2018 | la consacrazione di Chiara Pellacani Bertocchi e Tocci si

Pellacani e Bertocchi - Tuffi d'oro : trionfo agli Europei nel sincro da 3 metri : Le bande e le band che tracimano per le strade di Glasgow e di Edimburgo in questi giorni di Campionati Europei , che si sono conclusi oggi, e di festival musicali pop, che dureranno tutto agosto,...

