Trump ha messo in ginocchio una lira turca già debolissima

Russiagate - Rick Gates ammette di aver commesso reati fiscali per Manafort - capo della campagna elettorale di Trump : Conti bancari esteri non dichiarati. Frode fiscale e bancaria. Appropriazione indebita. Sono alcuni dei reati di cui si è dichiarato colpevole Rick Gates, socio d’affari e collaboratore di Paul Manafort, lobbista, consulente politico, l’uomo che guidò la campagna elettorale di Donald Trump tra il giugno e l’agosto 2016. Gates, anche lui ben inserito nella politica repubblicana e vice di Manafort quando questi era il principale collaboratore di ...

Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton : E si è contraddetto, visto che fino a pochi mesi fa aveva sostenuto che in quell'incontro si era parlato solo di adozioni The post Trump ha ammesso che suo figlio incontrò i russi in piena campagna elettorale per parlare di Clinton appeared first on Il Post.

Arrestata Stormy Daniels - la pornostar che ha messo in imbarazzo Trump | : La donna è accusata di essersi fatta toccare da un cliente durante uno show di striptease in Ohio. La pratica è vietata in molti Stati Usa, ma l'avvocato dell'attrice ha avanzato l'ipotesi che dietro ...

Harley-Davidson sposta una parte della produzione fuori dagli Usa per evitare i dazi che la Ue ha messo in risposta a Trump : Harley-Davidson prevede di spostare parte della produzione delle sue moto fuori dagli Stati Uniti in risposta ai dazi europei. Harley stima che ognuna delle sue moto costerà in media 2.200 dollari in più con l'Ue che ha aumentato dal 6% al 21% i dazi sull'import delle sue moto. Nei prossimi 18 mesi Harley aumenterà la produzione nei suoi impianti internazionali, che sono in Australia, Brasile, India e ...

Russiagate - Trump : “Potrei darmi la grazia da solo - ma non serve perchè non ho commesso reati” : Il presidente Trump pensa di avere il diritto di perdonarsi, ma non intende farlo perché non ha commesso alcun reato. Lo ha dichiarato lui stesso via Twitter, aggiungendo che la nomina del procuratore speciale Mueller è a suo giudizio «anti costituzionale»....

Russiagate - Trump : 'Potrei darmi la grazia da solo - ma non ho commesso reati' : Washington - Donald Trump rilancia il suo attacco frontale al Russiagate definendo 'totalmente incostituzionale' la nomina del procuratore speciale Robert Mueller e rivendicando il potere di ...