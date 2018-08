Trovata scena nudo Marilyn creduta distrutta

Ri Trovata scena di nudo di Marilyn : ANSA, - NEW YORK, 13 AGO - E' stata Ritrovata una scena di nudo di Marilyn Monroe ritenuta distrutta. E' una sequenza nel film 'Gli Sposati', The Misfits, del 1961 con Clark Gable. Nella scena d'amore ...

Ri Trovata scena di nudo di Marilyn : ANSA, - NEW YORK, 13 AGO - E' stata Ritrovata una scena di nudo di Marilyn Monroe ritenuta distrutta. E' una sequenza nel film 'Gli Sposati', The Misfits, del 1961 con Clark Gable. Nella scena d'amore ...

RiTrovata la prima scena di nudo di Marilyn Monroe : ritenuta distrutta - è rimasta nascosta per 57 anni : Una scena di nudo di Marilyn Monroe della durata di 45 secondi, tratta dal film del 1961 The Misfits(Gli spostati), era stata tagliata dal regista John Huston e, fino a qualche tempo fa, si riteneva che fosse stata distrutta. Ma ora Curtice Taylor, figlio del produttore del film Frank Taylor, ha rivelato in un libro che, in realtà, quei fotogrammi erano stati salvati perché ritenuti "importanti" e "rivoluzionari".Il film ...