Trovata ragioniera scomparsa a Padova | Aveva bisogno di riflettere

RiTrovata a Roma Anna Fasol - la ragioniera scomparsa lo scorso 31 luglio a Cittadella : Dopo 14 giorni di ricerche si chiude il caso di Anna Fasol, la ragioniera di Cittadella di cui non si avevano più notizie dallo scorso 30 luglio. I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno rintracciato la 59enne nel tardo pomeriggio di ieri, ma la notizia è stata resa nota dai militari stamane. La donna, Ritrovata in buone condizioni di salute, era sparita prima di avere un appuntamento con il datore di lavoro in banca per ...