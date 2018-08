Triathlon - Europei 2018 : delusione totale in casa italiana - edizione da dimenticare in fretta : L’Italia ha chiuso gli European Championships 2018 con risultati assolutamente lusinghieri, sia dal punto di vista delle medaglie conquistate, sia per diversi giovani talenti che si sono messi in luce nei 10 giorni della rassegna continentale. Tra i vari sport che, tuttavia, non hanno fatto parte di questa ondata positiva, non si può che annoverare il Triathlon. Anzi, lo sport che comprende tre discipline, nuoto, bici e corsa, è stato ...

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta mista l’Italia giunge nona. Trionfo della Francia : Si chiude il programma degli Europei di Triathlon con la staffetta mista, nuova specialità olimpica che esordirà a Tokyo 2020: quattro atleti per nazione (due uomini e due donne) che percorrono 300 metri a nuoto, 6 km in bici e 1.5 km di corsa a testa. L’Italia, con Ilaria Zane, Gianluca Pozzatti, Giorgia Priarone e Gregory Barnaby, giunge nona. Vince la Francia, davanti alla Svizzera, argento, ed al Belgio, bronzo. La prima frazionista ...

Triathlon - Europei 2018 : nella staffetta l’Italia punta alla top 5. In forte dubbio Angelica Olmo : Scelte praticamente obbligate, almeno in campo femminile, per Joel Filliol, alla vigilia della staffetta mista, che, nel tardo pomeriggio di domani, chiuderà il programma degli Europei di Triathlon: in Gran Bretagna ci sono quattro uomini e tre donne tra i quali scegliere la formazione, ma la caduta di ieri di Angelica Olmo, praticamente la estromette dal novero delle papabili. A Glasgow infatti, oltre ad Angelica Olmo, Ilaria Zane, Giorgia ...

Triathlon - Europei 2018 : Pierre Le Corre vince la prova individuale davanti ad Alarza e van Riel - staccati gli italiani : Il francese Pierre Le Corre centra la medaglia d’oro nella prova individuale maschile dei campionati Europei di Triathlon 2018 in corso di svolgimento a Glasgow, Scozia. Il transalpino ha concluso una prova emozionante ed intensa, non potendo rilassarsi nemmeno un secondo, dato che al secondo posto ha concluso lo spagnolo Fernando Alarza che, dopo una rimonta incredibile, si è portato a soli 11 secondi dal vincitore. Completa il podio il ...

Triathlon - Europei 2018 : Alistair Brownlee vuole vincere in casa - ma la Spagna ha uno squadrone : Proseguono a Glasgow gli Europei di Triathlon: domani alle ore 17.00 verrà dato il via alla gara maschile, su distanza olimpica, con due azzurri impegnati. Difenderanno i colori azzurri Delian Stateff e Davide Uccellari. Il primo è chiamato a confermare i passi in avanti compiuti in questa stagione, mentre il secondo è tornato su buoni livelli e vuole continuare a coltivare il sogno olimpico. Per entrambi però le speranze di podio sono davvero ...

Triathlon - Europei 2018 : eterna l’elvetica Spirig - battuta la britannica Learmonth. 12ma Zane - ko Olmo : I pronostici della vigilia sono stati smentiti dall’eterna elvetica Nicola Spirig, che si è imposta agli Europei di Triathlon nella prova femminile su distanza olimpica, battendo, al termine di una gara in crescendo, la campionessa in carica, la britannica Jessica Learmonth, grande favorita prima del via. Terza la transalpina Cassandre Beaugrand, dodicesima Ilaria Zane, 25ma Giorgia Priarone, out Angelica Olmo, caduta nella prova di ...

Triathlon - Europei 2018 : nella gara femminile favorita assoluta Jessica Learmonth. Angelica Olmo sogna : Scattano a Glasgow gli Europei di Triathlon: domani alle ore 14.30 via alla gara femminile, su distanza olimpica, con tre azzurre impegnate. Difenderanno i colori italiani Angelica Olmo, Ilaria Zane e Giorgia Priarone. Le nostre rappresentanti sono accreditate di un piazzamento a ridosso della top ten, ma soprattutto la prima potrebbe tentare qualcosa di più, dopo quanto mostrato in stagione. Il ritiro dalla competizione della britannica Non ...

Triathlon - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutte le azzurre in gara : Dopo tanta attesa finalmente domani si inizia! Scattano a Glasgow gli Europei di Triathlon: alle ore 14.30 via alla gara femminile, su distanza olimpica, con tre azzurre impegnate. Difenderanno i colori azzurri Angelica Olmo, Ilaria Zane e Giorgia Priarone.

Triathlon - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Uccellari e compagni per sorprendere : Gli Europei 2018 di Triathlon si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) nella cornice degli European Championships, neonata competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea delle rassegne continentali di diverse discipline tra cui atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, canottaggio. Il Triathlon sarà protagonista dal 9 all’11 agosto nella cittadina scozzese e l’Italia parteciperà con sette ...

Europei ParaTriathlon : a Tartu l'Italia è tre volte di bronzo : Nella prima sessione degli Europei di Tartu , Est, , quella dedicata al Paratriathlon, l'Italia fa incetta di medaglie: la spedizione diretta da Mattia Cambi chiude l'intensa giornata di gare con tre ...

Triathlon - Europei sprint Tartu 2018 : titoli continentali a Richard Varga e Sophie Coldwell : Si sono svolti oggi a Tartu, in Estonia, gli Europei di Triathlon su distanza sprint: nessun italiano ha preso parte alla competizione, concentrandosi per la gara continentale che vedremo a Glasgow su distanza olimpica, in occasione della manifestazione multisport, dove sarà in programma anche la staffetta mista. Di seguito i podi delle due gare odierne: Finale maschile sprint 1 Richard Varga SVK 53:07 2 Uxio Abuin Ares ESP 53:18 3 Roberto ...