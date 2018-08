Trent' anni senza Enzo Ferrari | uomo che ha creato mito

Matteo Trentin sul tetto d’Europa – I piccoli Giovanni e Jacopo incollati al televisore : il messaggio della compagna è tenerissimo [FOTO] : Il dolcissimo post della compagna di Matteo Trentin dopo la vittoria nella prova su strada agli Europei di ciclismo 2018 di Galsgow Oro strepitoso, ieri nella prova su strada agli Europei di ciclismo 2018 di Glasgow, per Matteo Trentin. Dopo un periodo complicato, tra infortuni e recuperi, l’azzurro ha tagliato ieri per primo il traguardo, col volto ricoperto di fango, sotto la pioggia, alzando le braccia al cielo per un trionfo dal ...

Enzo Ferrari - Trent'anni fa la morte. Mito nel segno della Rossa : Il Drake era ruvido e spregiudicato ma pianse per la morte di Villeneuve. Da ateo, cercava Dio. Era un uomo libero, abituato a pensare con la sua testa

Alluvione Trentino : da oggi le domande per i danni in val di Fassa : Decorrono da oggi i termini di presentazione delle domande di contributo e indennizzo per sostenere chi, a Moena e Soraga, ha subito danni a causa del maltempo che il 3 luglio scorso ha colpito la Val di Fassa. La Provincia autonoma di Trento, che ha stanziato 5 milioni di euro, ha inviato ai Comuni interessati dalla calamità e a tutti i soggetti che hanno trasmesso delle comunicazioni all’amministrazione provinciale per segnalare danni, ...

“La casa degli orrori”. Trent’anni dopo un altro omicidio : è giallo. Ci uccisero un bambino di 17 mesi : Prendete un film giallo a caso e aggiungeteci il doppio dell’intensità. Ecco cosa è successo in questa storia che vi stiamo per raccontare: aveva assassinato un bambino proprio in quella stessa casa, a distanza di 30 anni è stato ucciso a sua volta nello stesso luogo del primo delitto. David Gaut è stato trovato morto all’interno del suo appartamento nel villaggio gallese di New Tredegar sabato scorso. Al momento la polizia ...

Danilo Gallinari : “Trent’anni contro corrente La mia prossima sfida è battere LeBron nel derby” : «Facendomi gli auguri, mio nonno mi ha ricordato in dialetto lombardo che a trent’anni saltava i fossi per lungo, altro che Nba. Oggi ci provo anch’io…». L’ingresso negli «enta» non spaventa Danilo Gallinari, a cui l’8 nel destino – è nato l’8 agosto 1988 – non basta più. «Voglio il dieci in pagella, una vittoria. Ci arriverò, perché il lavoro paga...

Non solo Tav : in Italia ci sono 647 opere incompiute da oltre Trent'anni : Spicca anche la Puglia , che oggi litiga per il gasdotto Tap, che ha in arretrato un elenco di 54 voci, tra palazzetti dello sport, strade e scuole inutilizzabili. E pure il Lazio , con 45 cantieri a ...

Federica Pellegrini - la foto «sexy» per i Trent’anni : Se i like contano come auguri di compleanno allora Federica Pellegrini ne ha avuti quasi 130 mila per il suo trentesimo compleanno. Tanti sono stati i «mi piace» arrivati alla foto postata su Instagram dalla divina del nuoto che ha festeggiato il compleanno con le compagne di squadra agli Europei di Glasgow. https://www.instagram.com/p/BmFz8isBzHS/?hl=it&taken-by=kikkafede88 Non è l’unica foto della serata (alcune sono nella gallery in ...

#Festambiente30 : Trent'anni di musica in Maremma. Ecco tutto i concerti degli artisti locali : GROSSETO " Festambiente non è solo sinonimo di ecologia, solidarietà e sana alimentazione, ma anche di musica e spettacoli, il festival infatti da trent'anni anima le notti dell'estate maremmana con concerti pieni di buona energia e si rivela un'occasione unica per ascoltare artisti di fama nazionale e ...

Trentotto anni fa la strage alla Stazione di Bologna - ma la verità ancora non c'è : Teleborsa, - Nell'ala ovest della Stazione di Bologna c'è un orologio che segna le 10.25 di mattina da 38 anni . E' fermo dal 2 agosto del 1980 quando 23 chili di esplosivo, una miscela di 5 kg di ...

Il documentario su Basquiat a Trent'anni dalla scomparsa - Milano Post : Tutto il fermento che animava la città passava attraverso di lui: politica, hip-hop, punk, così come i movimenti per i diritti civili e le questioni razziali. Per la regia di Sara Driver, un ricco ...

Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni/ "Sono fortunata. A quest'età siamo le Trentenni di venti anni fa" : Maria Grazia Cucinotta compie 50 anni: l'attrice traccia un bilancio della sua vita priva e professionale e ammette: "Non farei mai cambio con una 20enne".(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Milano - campus a Expo - via libera della Statale : «A Lendlease 600 milioni in Trent'anni» : campus della Statale a Expo: adesso c'è chi lo realizzerà , il colosso australiano Lendlease, , in che modo , con il project financing , e per quanti soldi , 20 milioni di euro l'anno, che l'impresa ...