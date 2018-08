Tre indagati per caporalato per i 12 migranti morti in un incidente stradale nel foggiano

Braccianti morti - Tre indagati a Larino : ANSA, - Larino, CAMPOBASSO,, 13 AGO - Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul Caporalato. Le indagini sono ...

Braccianti morti - Tre indagati : 16.43 Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.

Sarno - operaio morto dopo un’operazione all'anca : indagati Tre medici : Sarno, operaio morto dopo un’operazione all'anca: indagati tre medici L’uomo, 63 anni, era stato ricoverato prima a Vico Equense e a Sorrento. È deceduto dopo un intervento all’anca a seguito del quale aveva accusato malessere fisico, dolori e una perdita di sangue. Al vaglio le posizioni dei sanitari delle tre ...

Pedofilia - Trema la Chiesa in Cile : indagati 158 preti - vescovi e laici : Un vero e proprio terremoto rischia di oscurare ancora una volta il volto della Chiesa nel mondo. Tra gli indagati per abusi su minori, sia come autori o come complici, ci sono vescovi, sacerdoti e ...

Roma - bulli al liceo Platone - indagati anche i prof : studentessa di 15 anni cosTretta a lasciare l'istituto : I sorrisini di sottofondo e le stoccate. 'Lesbica', 'menomata'. Tormentata a quindici anni per un taglio di capelli troppo corto. E per l'amicizia con un'altra ragazzina ritenuta omosessuale. Per mesi ...

Sperlonga - la Tredicenne morta per annegamento : quattro indagati con l’ipotesi di omicidio colposo : Sara Francesca Basso, la tredicenne morta mercoledì scorso dopo essere stata risucchiata dal bocchettone della piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, è morta per annegamento. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia effettuata stamattina all’Istituto di Medicina legale del Policlinico Tor Vergata a Roma. Non sono invece emersi elementi che possano avvolorare l’ipotesi di un malore. Per avere un quadro più ...

Università Trento - 17 indagati per incarichi a professionisti esterni e appalti spezzettati per dare affidamenti diretti : Dire che l’ateneo di Trento è al centro di un terremoto giudiziario è quasi un eufemismo. Non capita spesso che finiscano nel registro degli indagati 17 persone, tra funzionari e docenti, oltre a una società, e che emerga una ragnatela sospetta di intrecci pubblici e privati, con una sfilza di reati contestati dalla Procura della Repubblica (falso, truffa, abuso d’ufficio e corruzione). Il sostituto Carmine Russo ha firmato ...

Ravenna - ‘cold case’ riaperto : Tre indagati per l’omicidio di un carabiniere nel 1987 : Sono passati 31 anni dalla morte di Pier Paolo Minguzzi. Il ragazzo, che apparteneva ad una ricca famiglia di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine in provincia di Ravenna, non fece ritorno a casa la sera di Pasquetta del 1987. Quel 21 aprile il giovane, studente universitario e militare di leva nei Carabinieri, fu rapito al ritorno da casa della sua ragazza. Dieci giorni dopo fu ucciso in una stalla abbandonata a Vaccolino, nei dintorni di ...

