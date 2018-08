Tragedia a Brescia | giovane mamma incinta muore nel sonno

Blastingnews

(Di lunedì 13 agosto 2018) Una terribileha scosso Carpenedolo, popoloso centro della Bassana. Alessandra Fausti, unaVIDEO di 33 anni è morta nela causa di un malore improvviso nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 agosto. La donna,, si è addormentata sul divano di casa e non si è più risvegliata. La notizia, riportata dalla stampa locale, è stata ripresa da numerose testate nazionali. Alessandra è morta per un malore improvviso Alessandra Fausti, originaria di Torino, si era trasferita con il marito Fabio alle porte didopo il matrimonio. Venerdì sera, la donna -e gia' madre VIDEO di una bambina di 2 anni, Martina - si era addormentata sul divano di casa e, per un malore improvviso che non le ha lasciato scampo, è morta nel. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato al mattino dal marito che si stava preparando per uscire ed ...