Tra le Dolomiti sotto la pioggia incantati da Ben Harper

DOLOMITI SELVAGGE / 2 - Sulle Alpi Feltrine : attorno al Cimònga inconTrando solo marmotte : Il gruppo del Cimònega - fra Veneto e Trentino - non ha nulla da invidiare ai gruppo DOLOMITIci più celebri ma anche in agosto è possibile non trovarvo nessuno. di ALBERTO TREVISSOI(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 08:55:00 GMT)

Dolomiti - scatta il numero chiuso : stop a moto e auto - ecco chi potrà passare : Passo Sella dice stop al traffico: da oggi scatta infatti il numero chiuso per auto e moto. Per poter transitare sarà necessario un pass. L'obiettivo? 'Spostare il traffico dai veicoli privati ai ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, c

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) - E, ancora: "è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà og

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - Tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile ...

Viaggi & Turismo : avventurose emozioni di famiglia Tra le Dolomiti della Valle Isarco : Le diverse epoche storiche hanno reso unico il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), immerso in un grande parco naturale con laghetto di ninfee, tra le Dolomiti della Valle Isarco. L’hotel, che oggi meraviglia gli ospiti con il suo elegante stile alpino fatto di stuben in legno, soffitti a volta e maioliche, già nel 1270 era un luogo di ristoro per i Viaggiatori che passavano sull’antica via del Brennero. Oggi è un tempio dell’ospitalità per ...

Dolomiti a Traffico limitato - sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno : Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno Il provvedimento sarà in vigore dal 23 luglio al 31 agosto 2018, da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00 Continua a leggere L'articolo Dolomiti a traffico limitato, sul Sella passeranno solo 350 auto al giorno proviene da NewsGo.

Dolomiti di Tappeiner in mosTra a Roma : TRENTO, 16 GIU - Per la prima volta a Roma, nello Spazio fontana del Palazzo delle Esposizioni, la magnificenza delle Dolomiti, monumento d'arte diffuso che l'Unesco ha riconosciuto come Patrimonio ...