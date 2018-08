Torino | blitz al parco Peccei | pusher arrestato grazie a un' app Ultime notizie | sorpreso

Torino - blitz della polizia al centro sociale Askatasuna : 15 misure cautelari - sequestrati coltelli e mazze : All’alba di venerdì 13 luglio la polizia ha fatto irruzione nel centro sociale Askatasuna, a Torino, in corso Regina Margherita, per i disordini avvenuti il primo maggio del 2017, quando ci furono alcuni scontri con le forze dell’ordine. Quindici le misure cautelari emesse dal gip, tra cui 9 arresti domiciliari e 6 obblighi di firma in Questura. L’accusa è di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale. A svolgere le ...

Rom - blitz dei carabinieri in un campo a Torino : indagine per roghi tossici - furti e ricettazione : Perquisizione dei carabinieri nel campo rom di strada dell’Aeroporto a Torino: i militari eseguono 14 misure cautelari e 15 denunce a piede libero nell’ambito di un’indagine per roghi tossici, furti e ricettazione. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese, aveva portato finora a sei fermi per ricettazione e al recupero di una refurtiva per un valore di 200mila euro. Il blitz coinvolge circa cento ...