Toninelli | ' Valuteremo il ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida'

(Di lunedì 13 agosto 2018) Le fonti Istat relative alla sicurezza stradale hanno messo in evidenza che alla basemaggior parte degli incidenti che avvengono sulle strade italiane c'è la distrazione, una causa che, a sua volta, spesso viene attribuita all'uso delsi è alla. Gli incidenti VIDEO, purtroppo, registrano un numero di danni e di morti che sono elevatissimi, in particolare durante i mesi estivi, periodo in cui la stima subisce un brusco aumento. Tra maggio e luglio si registrano circa 300 vittime al mese e ad agosto si contano due morti ogni 100 incidenti, una frequenza davvero allarmante. Inoltre, si verificano costantemente episodi di violazione del Codice stradale, che pur non causando altre morti aumentano il rischio di tamponamenti e collisioni. Tra le infrazioni più diffuse c'è l'eccesso di velocita', la 'dimenticanza' di usare le cinture di sicurezza, il ...