TONINELLI | RITIRO PATENTE PER CHI PARLA AL CELLULARE Distrazione da

TONINELLI : “Ritiro della patente per chi usa lo smartphone mentre è al volante” : Danilo Toninelli pensa a misure più severe per chi si ostina a parlare con lo smartphone in mano mentre guida. Come il ritiro della patente, provvedimento forte già ventilato alla fine di luglio e sul quale il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – in questa estate funestata da incidenti gravissimi come quello di Bologna, per il quale è in corso l’acquisizione di tabulati telefonici e traffico web dell’autista che ha causato il ...

TONINELLI : 'Valuteremo il ritiro della patente per chi usa il cellulare mentre guida' : Le fonti Istat relative alla sicurezza stradale hanno messo in evidenza che alla base della maggior parte degli incidenti che avvengono sulle strade italiane c'è la distrazione, una causa che, a sua volta, spesso viene attribuita all'uso del cellulare mentre si è alla guida. Gli incidenti [VIDEO], purtroppo, registrano un numero di danni e di morti che sono elevatissimi, in particolare durante i mesi estivi, periodo in cui la stima subisce un ...

La stretta di TONINELLI : 'Ritiro della patente a chi guida parlando al cellulare' : Pene più severe e addirittura il ritiro della patente. Gli incidenti stradali per distrazione al volante sono ancora molto elevati e una delle cause maggiori è proprio lo smarthone. Messaggini, ...

TONINELLI : "Ritiro della patente per chi parla al telefonino" : Il ministro annuncia un giro di vite e una vasta campagna di sensibilizzazione specialmente fra i giovani. In un anno 150mila multe per il cellulare alla guida

'Ritiro immediato della patente per chi usa lo smartphone alla guida' - TONINELLI - : Roma, 12 ago., askanews, - 'Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni' per chi usa lo smartphone mentre è alla guida. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'...

TONINELLI : smartphone alla guida - possibile ritiro della patente : Roma, 12 ago., askanews, - 'Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni' per chi usa lo smartphone mentre è alla guida. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'...

TONINELLI : smartphone alla guida - possibile ritiro della patente : Roma, 12 ago., askanews, - "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre è alla guida. Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'...

"Ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare mentre guida" : l'idea di TONINELLI : "Servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale, specie tra i giovani. Senza un cambio di...

TONINELLI : "Per chi guida usando il cellulare possibile il ritiro patente" : Ora chi usa il cellulare alla guida potrebbe incorrere in sanzioni più severe, che potranno includere anche il ritiro immediato della patente.A renderlo noto è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che in un'intervista al Mattino spiega che "stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni. Ma prima ancora di una scelta sulle norme, servono più controlli e una doverosa opera di sensibilizzazione culturale". È necessario cambiare la ...

Smartphone alla guida - TONINELLI : "ritiro patente per chi telefona"/ Cellulare al volante - ecco cosa cambia : Smartphone alla guida, Toninelli: "possibile ritiro patente". Il ministro dei Trasporti parla di "inasprimento delle sanzioni" per chi usa il Cellulare al volante(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Cellulare alla guida - TONINELLI : 'Possibile ritiro della patente' - : Il ministro dei Trasporti ha dichiarato che si sta valutando un inasprimento delle sanzioni per gli automobilisti che utilizzano il Cellulare al volante. Ma, sottolinea, "prima ancora servono più ...

TONINELLI - con smartphone alla guida possibile ritiro della patente : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme,...