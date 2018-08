Toninelli | “Ritiro della patente per chi usa lo smartphone mentre è al volante”

ilfattoquotidiano

: Danilo Toninelli: 'Stiamo pensando al ritiro della patente per chi usa smartphone alla guida' - HuffPostItalia : Danilo Toninelli: 'Stiamo pensando al ritiro della patente per chi usa smartphone alla guida' - Agenzia_Ansa : Il minsitreo #Toninelli 'Con smartphone alla guida possibile ritiro della patente' - SkyTG24 : Cellulare alla guida, Toninelli: 'Possibile ritiro della patente' -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Danilopensa a misure più severe per chi si ostina a parlare con loin manoguida. Come il ritiro, provvedimento forte già ventilato alla fine di luglio e sul quale il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture – in questa estate funestata da incidenti gravissimi come quello di Bologna, per il quale è in corso l’acquisizione di tabulati telefonici e traffico web dell’autista che ha causato il maxitamponamento – insiste. Secondo l’Istat tra le prime cause degli incidenti stradali figura la distrazione che, in crescita esponenziale, è sempre più spesso dovuta all’uso scorretto dei cellulari per parlare e stare sui social, leggere e mandare sms, da guidatori incuranti delle conseguenze di questa abitudine fuorilegge. Nell’ultimo anno, secondo il report dell’Istituto nazionale di statistica dedicato alla sicurezza stradale, sono state ...