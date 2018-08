Tokyo apre la settimana in forte calo su crisi lira turca

Borsa. Tokyo apre in ribasso dell'1 - 22% : 03.50 La Borsa di Tokyo apre la settimana con i primi scambi in ribasso dell'1,22%. L'indice di riferimento segna un nuovo minimo mensile con gli investitori in attesa dell'esito dei negoziati commerciali in corso a Washington tra Giappone e Stati Uniti. Il Nikkei segna quota 22.026,84, con una perdita di 271,24 punti.

La borsa di Tokyo apre la settimana in negativo - Nikkei -0 - 08% : Roma, 6 ago., askanews, - Avvio di settimana in territorio negativo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi cedendo lo 0,08%, a 22.507 punti. A pesare continua ad essere l'incertezza ...

Tokyo apre la settimana in calo : Mentre oggi 30 luglio si è aperta la riunione del BOJ che prenderà le sue decisioni di politica monetaria, dal fronte macro, riprendono velocità i consumi in Giappone. Lo ha reso noto il Ministero ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 21% - : ANSA, - Tokyo, 27 LUG - La Borsa di Tokyo comincia l'ultima seduta della settimana poco variata, riflettendo l'andamento misto degli indici azionari statunitensi, con la contrazione del listino ...

Borsa Tokyo apre in rialzo - +0 - 36% - : ANSA, - Tokyo, 26 LUG - La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra Usa e Unione Europea a ...

Tokyo - Borsa apre positiva : Nikkei +0 - 36% : 3.26 La Borsa di Tokyo comincia la seduta in positivo, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, dopo i segnali distensivi del vertice tra usa e unione europea a washington, che preludono a maggiori concessioni sulle barriere doganali. L'indice Nikkei guadagna lo 0,36% a quota 22.695,56, aggiungendo 81 punti. Sul fronte valutario lo yen SI svaluta sul dollaro a un valore di 110,80, e sull'euro a 130,10.

Borsa - Tokyo apre in positivo a +0 - 37% : 02.38 La Borsa di Tokyo apre in positivo sulla scia di Wall Street trascinata dai buoni risultati societari. L'indice Nikkei sale dello 0,37% a 22.592,94 punti nelle prime battute.

Borsa - Tokyo apre in rialzo - +0 - 64% - : ANSA, - Tokyo, 24 LUG - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare il settore tecnologico Usa, ...

Borsa. Tokyo apre in rialzo a +0 - 64% : 04.35 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia ai risultati incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali, in particolare dal settore tecnologico Usa, mentre i rendimenti dei bond decennali giapponesi si assestano sui massimi in 6 mesi, anticipando una modifica del piano di stimolo della Boj. L'indice Nikkei guadagna lo 0,64% a quota 22.540,60, aggiungendo 143 punti. Sul fronte valutario lo yen si stabilizza ...