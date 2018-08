Tiziana | tra le 10 migliori cardiologhe al mondo | «Premio dedicato a mia madre»

vanityfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) Fra le diecidelc’è un’italiana. Si chiamaClaudia Aranzulla, lavora all’ospedale Mauriziano di Torino ed è stata selezionata durante il convegno internazionale Complex Cardiovascular Catheter Therapeutic, che si è svolto in Florida per celebrare il contributo delle donne in Cardiologia Interventistica, una branca complessa e impegnativa, ritenuta, per tradizione, maschile. La dottoressa Aranzulla, classe 1976, da dieci anni al Mauriziano, è stata selezionata per partecipare al, e nella relazione che ha presentato alla commissione ha trattato il tema delle tortuosità coronariche delle donne portando un caso di angioplastica su una paziente ultraottantenne. Le abbiamo chiesto che effetto fa ricevere un riconoscimento di questa portata. «lntanto, ho apprezzato molto l’iniziativa in sé, unpensato per dare spazio alle donne, che di solito ...