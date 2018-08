Tiro con l’arco – Europei Para-Archery | domani il via alle gar

Guida Con Cellulare : In arrivo Il RiTiro Della Patente! : Smartphone alla Guida, il ministro Toninelli minaccia il Ritiro Della patente. Cellulare alla Guida, Toninelli: “Possibile Ritiro Della patente” Telefonino alla Guida: al vaglio il Ritiro Della patente Se usi il telefono mentre guidi la macchina, presto potresti rischiare non solo la multa, ma anche il Ritiro Della Patente! Ecco i dettagli. A breve l’utilizzo dello […]

Imminente nuovo codice della strada 2018? Per guida con telefono riTiro patente subito per Toninelli : Il nuovo codice della strada 2018 con pene inasprite per la guida con telefono potrà vedere finalmente la luce con la ripresa di lavori del Governo e del Parlamento dopo la pausa estiva? Il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Toninelli sembra essere fermo nel suo proposito di procedere a rivedere la normativa che, come più volte raccontato, è ferma da tempo e non più attuale. Il punto è questo: secondo i dati iSTAT nell'ultimo anno ...

Toninelli - con smartphone alla guida possibile riTiro della patente : "Stiamo ragionando su un inasprimento delle sanzioni" per chi usa lo smartphone mentre sta guidando, "fino all'eventualità del ritiro immediato della patente. Ma prima ancora di una scelta sulle norme,...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia prova a chiudere in bellezza con lo skeet misto : Le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben ...

Tiro con l’arco – Campionati Europei Para-Archery : gli azzurri pronti per la competizione continentale : A Pilsen, in Repubblica Ceca, si terranno dall’11 al 19 agosto i Campionati Europei Para-Archery di Tiro con l’arco Dopo il raduno di fine luglio, la Nazionale Para-Archery è pronta ad affrontare gli Europei di Pilsen. Gli azzurri partiranno sabato 11 agosto per la Repubblica Ceca con l’obiettivo di confermarsi ai vertici continentali. Nell’ultima edizione l’Italia chiuse con 1 oro, 2 argenti e 3 bronzi. ...

Comune - svolta cerimonia di consegna degli attestati ai cinquanta Tirocinanti : 'Ma ha anche avuto il senso di restituire dignità a tante persone, espulse dal mondo del lavoro. Nell'ambito della attività dell'assessorato non abbiamo trascurato tutte le possibilità che possono ...

Ragazzo chiama i genitori per evitare riTiro patente : padre e madre aggrediscono i carabinieri : Un giovane neopatentato viene fermato dai carabinieri che gli comminano una multa e ritirano la patente. Lui non ci sta, chiama i suoi genitori che intervengono e per provare a evitare la sanzione aggrediscono e minacciano i carabinieri: sono stati arrestati con le accuse di violenza, minacce e resistenza a pubblica ufficiale.Continua a leggere

Tiro con l’arco – Assegnati al Lago Laceno i Titoli italiani : Assegnati i Titoli italiani di Tiro con l’arco dopo le sfide di ieri al Lago Laceno Dopo le eliminatorie e le semifinali individuali e a squadre si sono svolte oggi al Lago Laceno (Av) le sfide che hanno assegnato i Tricolori 3D 2018, gara valida per la selezione degli azzurri che prenderanno parte ai Campionati Europei di specialità che si disputeranno a Goteborg, in Svezia, dal 18 al 22 settembre. I Titoli A SQUADRE Le prove ...

Tiro a volo - il palmares di Giovanni Pellielo. Un mito infinito che a quasi 50 anni continua a vincere! : Giovanni Pellielo è, sportivamente parlando, eterno: vince da oltre 20 anni, ed oggi agli Europei di Tiro a volo si è mostrato, qualora ce ne fosse bisogno, ancora una volta competitivo nel trap mixed team, gara che farà il suo esordio olimpico a Tokyo 2020, dove, finalmente, l’azzurro, che giungerebbe alla rassegna a cinque cerchi a 50 anni, potrebbe finalmente conquistare l’oro, che nelle 7 precedenti partecipazioni gli è sempre ...

Europei di Tiro a Volo : l’Italia si conferma imbattibile - la coppia Pellielo-Rossi vince loro nel trap mixed team : Niente da fare per gli avversari, Jessica Rossi e Giovanni Pellielo vincono l’oro agli Europei di Tiro a Volo nel trap mixed team Una prestazione quasi perfetta, colpi precisi e una mira davvero da fare invidia. Jessica Rossi e Giovanni Pellielo annientano la concorrenza, vincendo la medaglia d’oro nel trap mixed team agli Europei di Tiro a Volo, specialità che a Tokyo farà l’esordio olimpico. Completano il podio la Slovacchia ...

Lazio - la squadra arriva a Marienfeld : inizia il secondo riTiro : Dall'entusiasmo di Auronzo di Cadore alla tranquillità della Westfalia. Il secondo ritiro estivo della Lazio è iniziato. Immobile, Milinkovic, Levia e via via tutti gli altri sfilano sotto l'entrata ...