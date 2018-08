The Walking Dead | L' Ultima Stagione - Episodio 1 - recensione

Morgan torna in The Walking Dead 9 per portare via Rick Grimes? Andrew Chambliss svela la verità : La première di mezza stagione di Fear The Walking Dead 4 lascia pensare che Morgan possa tornare indietro facendo nuovamente da ponte tra lo spin off e la serie madre, The Walking Dead 9, ma sarà vero? Proprio all'inizio dell'episodio andato in onda qualche ora fa negli Usa, Morgan ha annunciato la sua intenzione di tornare in Virginia e dal suo amico Rick Grimes e ha persino organizzato il trasporto grazie a Althea e al suo cellulare SWAT. ...

The Walking Dead : The Final Season riceve un nuovo - coinvolgente trailer : Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno pubblicato solo qualche minuto fa un nuovo trailer ufficiale di The Walking Dead: The Final Season, che offre nuove e sorprendenti anticipazioni sul nuovo capitolo in uscita.L'episodio uno, "Basta fuggire", introdurrà nuovi protagonisti, meccaniche inedite e tecnologie grafiche mai impiegate nella serie, inaugurando così l'ultimo capitolo del viaggio di Clementine. Come già ...

The Walking Dead : The Final Season – Il Trailer ufficiale : Il noto publisher e sviluppatore Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno pubblicato il Trailer ufficiale di The Walking Dead: The Final Season, che offre nuove e sorprendenti anticipazioni sul nuovo capitolo in uscita. L’episodio uno, “Basta fuggire”, introdurrà nuovi protagonisti, meccaniche inedite e tecnologie grafiche mai impiegate nella serie, inaugurando ...

Tekken 7 : Negan di The Walking Dead in arrivo tra i combattenti : Alla fine delle Grand Finals all'EVO 2018, Bandai Namco ha annunciato una nuova stagione per Tekken 7.In questa occasione tre nuovi personaggi sono stati rivelati, Anna Williams, Lei Wulong e una sorpresa piuttosto gradita: una collaborazione con The Walking Dead porterà nel gioco Negan.Come riporta Dualshockers, l'annuncio è stato fatto sul palco direttamente da Katsuhiro Harada, il quale ha confermato che ora la serie ha superato quota 47 ...

The Walking Dead : The Final Season mette a disposizione lo Story Builder : The Walking Dead: The Final Season e la serie di Telltale Games dedicata al fenomeno zombie televisivo e fumettistico. Ebbene la storia sta giungendo alla conclusione ma per chiunque si volesse avvicinare ora a questo capitolo della serie videoludica di Telltale Games gli sviluppatori hanno reso disponibile uno Story Builder.Con esso, riporta Polygon, potremo ricostruire tutte le nostre vecchie azioni o modificarle, ovviando alla mancanza di ...

The Walking Dead - perché Rick Grimes lascerà la serie? : La notizia era nell’aria da parecchio tempo, eppure la conferma ufficiale è arrivata solo durante lo scorso San Diego Comic-Con: il personaggio di Rick Grimes non farà più parte di The Walking Dead dopo la nona stagione, la cui partenza è prevista negli Stati Uniti il prossimo 7 ottobre, e in contemporanea anche da noi su Fox. Ad annunciarlo senza ombra di dubbio è stato lo stesso attore che lo interpreta, Andrew Lincoln. In una recente ...

The Walking Dead The Final Season : Disponibile la DEMO su PS4 e Xbox One : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e la Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno distribuito oggi una nuova DEMO giocabile di The Walking Dead: The Final Season. La DEMO presenta la sequenza di gioco iniziale della nuova stagione in uscita e offre ai giocatori la prima occasione di provare il nuovissimo sistema di combattimento, il sistema di visuale e la grafica di The Final Season. La DEMO è ...

Confermata la teoria che collega la serie Breaking Bad a The Walking Dead : Dati questi indizi, diversi fan credono che, dopo la fine di Breaking Bad , un uso fuori controllo di blue meth abbia creato i primi zombie che hanno poi invaso il mondo raccontato in The Walking ...

Andrew Lincoln lascia The Walking Dead 9 al quinto episodio? “Completare lo spettacolo è stato come tornare a respirare” : Lo scorso Comic-Con di San Diego ha alzato il velo su Andrew Lincoln e la sua uscita di scena da The Walking Dead 9. Gli stessi creatori hanno confermato il grosso spoiler, anche se non avrebbero voluto (forse), e il leader non ha potuto che fare lo stesso. Colui che ha prestato il volto a Rick Grimes per 10 anni alla fine ha dovuto e voluto mollare per non rinunciare alla sua stessa vita e all'amata famiglia che vive a migliaia di chilometri da ...

Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC : l'annuncio ufficiale e le novità : ... presidente della programmazione originale AMC, SundanceTV e AMC Studios, ha dichiarato: ' In un ambiente in cui la scelta degli spettatori è quasi illimitata, il successo di questi spettacoli è ...

Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC : l’annuncio ufficiale e le novità : Fear The Walking Dead e Better Call Saul rinnovate da AMC. La rete ha chiuso in bellezza una settimana importante e, a pochi giorni di distanza dal Comic-Con 2018, ha confermato il ritorno di alcune delle sue serie più importanti. Al Press Tour della Television Critics 'Association (TCA) ha annunciato di aver rinnovato Better Call Saul e Fear The Walking Dead per una quinta stagione e McMafia che ne ottiene una seconda. Lo stesso David ...

