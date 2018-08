THE DARKNESS | ITALIA 1 Info streaming del film con Kevin Bacon oggi | 13 agosto 2018

THE DARKNESS film stasera in tv 13 agosto : trama - curiosità - streaming : The Darkness è il film stasera in tv lunedì 13 agosto 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 a mezzanotte. La pellicola diretta da Greg McLean ha come protagonisti Kevin Bacon e Radha Mitchel. Di seguito ecco scheda, trama , trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming . SCOPRI COSA C’È IN TV The Darkness film stasera in tv: scheda GENERE: Orrore ANNO: 2016 REGIA: Greg Mclean CAST: Kevin Bacon, Radha ...

And Soon THE DARKNESS film stasera in tv 20 giugno : trama - curiosità - streaming : And Soon The Darkness è il film stasera in tv mercoledì 20 giugno 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 00:20. La pellicola horror diretta da Marcos Efron ha come protagoniste con Amber Heard e Odette Annable. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV And Soon The Darkness film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: And Soon the ...