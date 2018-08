TF | ridotta pena da 11 a 9 anni per giovane parricida

Serie A - Corte federale d’Appello toglie la penalizzazione al Parma : pagherà solo un’ammenda. Squalifica ridotta per Calaiò : La Corte federale d’Appello presieduta da Sergio Santoro ha accolto parzialmente i ricorsi del calciatore Emanuele Calaiò e del Parma Calcio. I giudici hanno tolto i 5 punti di penalizzazione al club crociato inflitti dal Tribunale federale in primo grado. La società dovrà solo pagare un’ammenda di 20mila euro. La Squalifica dell’attaccante è invece stata ridotta sino al 31 dicembre di quest’anno e un’ammenda di 30.000 euro. Respinto ...

Sara Di Pietrantonio/ Niente ergastolo a Vincenzo Paduano - pena ridotta a 30 anni (Il terzo indizio) : Dopo la condanna in appello di Vincenzo Paduano, ridotta a 30 anni, Rete 4 ripropone la puntata de Il terzo indizio dedicata alla storia di Sara Di Pietrantonio.L'Appello per l'omicidio di Sara Di Pietrantonio si è svolto lo scorso maggio: Vincenzo Paduano è ritornato di fronte ai giudici per aver bruciato e ucciso l'ex fidanzata. Il colpo di scena avviene proprio in questa sede, dato che all'ex guardia giurata verrà riconosciuta una ...

Foggia Calcio - penalizzazione ridotta a -8/ Assolto De Zerbi - il procuratore : "invito a utilizzare fondi neri" : Foggia Calcio, penalizzazione ridotta a -8 punti per l'uso dei fondi illeciti: Assolto il tecnico De Zerbi. Il procuratore Pecoraro: "invito a uso fondi neri"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:53:00 GMT)

Foggia - prima sospiro di sollievo : ridotta la penalizzazione [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie B, la situazione può essere considerata in alto mare dopo i fallimenti di Bari e Cesena ed il serio rischio dell’Avellino, nel frattempo arrivano buone notizie sul Foggia. Accolto parzialmente il ricorso sui 15 punti di penalizzazione “per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva nel corso delle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 un importo ...

Vasto - uccise 21enne che aveva investito la moglie : pena ridotta a 20 anni a Fabio Di Lello : I giudici della Corte d'Assise d'Appello de L'Aquila hanno rivisto la condanna a trenta anni inflitta in primo grado dalla Corte d'Assise di Lanciano e condannato Fabio Di Lello a 20 anni di reclusione per l'omicidio di Italo d'Elisa. "Lo Stato lo ha ucciso un'altra volta" ha dichiarato la madre della vittima.Continua a leggere

Verdini condannato a 6 anni e 10 mesi per il crac Ccf : pena ridotta in Appello : La corte d'Appello di Firenze ha ridotto la pena inflitta in primo grado a Denis Verdini, che era stata di nove anni, per il crack della Banca Credito cooperativo fiorentino di cui è stato...

Crack Credito Fiorentino : Denis Verdini condannato anche in appello - pena ridotta : Denis Verdini condannato in appello a 6 anni e 10 mesi per il Crack del Credito cooperativo Fiorentino, banca che l'ex parlamentare ha presieduto. In primo grado Verdini era stato condannato a nove anni. pena ridotta dalla Corte d'asside d'appello di Firenze anche per gli imputati Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, i due imprenditori hanno preso in appello 5 anni e 10 mesi a testa. Patteggiamento della pena invece per l'ex dg della banca di ...

