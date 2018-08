Tevez sbaglia | Pavon per fortuna no | il Boca comincia con una vittoria Pari tra Huracan

sportfair

(Di lunedì 13 agosto 2018) Carlosfallisce un rigore nelladelall’esordio contro il Cordoba, il River invece non va oltre ilcontro l’Esordio conper ilJuniors, non va invece oltre lo 0-0 contro l’il River Plate, è il responso della prima giornata della Superliga argentina. I campioni in carica delbattono 1-0 il Talleres di Cordoba grazie a un gol realizzato alla ‘Bombonera’ di Buenos Aires da Cristianal 9′. Partito titolare dal 1′, Carlosfallisce un calcio di rigore per le xeneize al 51′. Male invece i ‘millonarios’ che non riescono a fare bottino pieno nella complicata trasferta contro l’e che si vedono già costretti ad inseguire i cugini dopo appena una giornata. I risultati dei match della prima giornata disputati nella notte:-River Plate 0-0; ...