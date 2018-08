TETRA’s Escape | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di lunedì 13 agosto 2018) Quest’oggi su gentile concessione del team Ratalaika Games S.L. vogliamo condividere con voi la nostradi TETRA’s, il quale abbiamo avuto il piacere di provare su Xbox One e Nintendo Switch. TETRA’sTETRA’sè un puzzle game nel quale nei panni di cubi animati dovremo risolvere degli enigmi in ogni livello, allo scopo di raggiungere il portale di fine stage, ottenendo da un minimo di 1 ad un massimo di 3 stelle. Tramite il menù principale è possibile accedere alle Opzioni, dove settare i volumi e impostare la lingua (ironia della sorte l’italiano non c’è), consultare le statistiche sui nostri progressi o gli obiettivi sbloccabili, quest’ultima voce rivolta principalmente a coloro che giocano su Switch, che come sapete non supporta per ora questa ...