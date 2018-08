Tesla Model Y - Elon Musk annuncia l' arrivo della Suv

Il piano per una Lancia modello Tesla : Mike Manley, dopo aver invitato il presidente Usa, Donald Trump, del quale è stato ospite a cena, a utilizzare una Jeep quando scende dal suo Air Force One, ha poco tempo per godersi qualche giorno di relax. Subentrato con lago anticipo sui tempi a Sergio Marchionne, deceduto il 25 luglio scorso, alla guida di Fca, il manager inglese è chiamato a sciogliere velocemente non pochi nodi. Tra questi, la guida della regione Emea dopo l'addio di ...

Tesla - conti in rosso ma profitti entro fine anno/ Il titolo vola - aumentano le vendite di Model 3 : Tesla, conti in rosso ma profitti entro fine anno: crescono le perdite ma crescono anche i guadagni, aumentano le vendite di Model 3 e il titolo vola.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Le azioni Tesla salgono al Nasdaq sulla scommessa Model 3 - : Finanza & Dintorni Le azioni Tesla festeggiano al Nasdaq. Le perdite raddoppiano ma la scommessa è sulla Model 3. Oggi nel mio blog vi parlo dell'imprenditore visionario Elon Musk.

Sul numero di agosto - La nostra prova speciale della Tesla Model 3 - VIDEO : In anteprima e in esclusiva per lEuropa, ecco le prime immagini della Tesla Model 3 che abbiamo provato sulle strade della California. La berlina elettrica è protagonista di un ampio servizio con tanto di prestazioni sul numero di Quattroruote di agosto. Divertente e minimalista. Quest'auto è stata al centro di parecchi interrogativi legati a problemi di produzione e tempi di consegna ai futuri clienti, che in Europa dovranno aspettare fino ...

Tesla - Video a sorpresa per la Model 3 Performance : La Tesla ha diffuso a sorpresa un Video dei collaudi della Model 3 Performance. Si tratta di un filmato grezzo, senza alcun montaggio o titolo e probabilmente ripreso con uno smartphone, che mostra una vettura portata al limite del pattinamento. Assente il suono del motore per ovvi motivi, l'unico sound è quello dei pneumatici che lottano per trovare grip, mentre la Model 3 si esibisce anche in qualche sovrasterzo. Prestazioni al top con ...

Tesla Model 3 - obiettivo (finalmente) raggiunto : 5.000 auto prodotte in 7 giorni : Tesla ha comunicato ieri di aver finalmente raggiunto il target che si era prefissata per Model 3, ovvero l’auto (nei suoi piani) più “popolare”: costruirne 5.000 alla settimana. Un obiettivo, come più volte sottolineato dal numero uno dell’azienda Elon Musk, fondamentale per generare cassa e profitti, che è stato ottenuto con sei mesi di ritardo rispetto alle previsioni della stessa azienda californiana. Per ...

Tesla scatta a Wall Street - centrato traguardo produzione Model 3 : Acquisti nella prima seduta del mese per Tesla che sale di oltre il 3% a 353,48 dollari. A dare slancio al titolo è il raggiungimento in extremis del target di produzione di 5mila Model 3 a settimana. ...

Tesla - centrati obiettivi Model 3. Titolo volatile : La fabbrica di Fremont, in California, viaggia ora a pieno regime ed è pronta a soddisfare l'enorme domanda che la Model 3 ha suscitato in tutto il mondo, accumulando qualcosa come mezzo milione di ...

Tesla - Raggiunto l'obiettivo delle 5 mila Model 3 : La Tesla ha finalmente Raggiunto l'obiettivo di produrre 5 mila esemplari della berlina Model 3 in una sola settimana. Il target, più volte rinviato nell'ultimo anno a causa dei numerosi problemi riscontrati sulle catene di montaggio, è stato festeggiato dagli operai con numerosi post su diversi social network, ma anche da Elon Musk, che su Twitter ha ringraziato tutti i dipendenti. 7 mila auto in una settimana. Musk ha citato nel suo ...

Tesla licenzia il 9% dei dipendenti - Elon Musk «Nessun problema per Tesla Model 3» - : ...anche agli ideali di Tesla e non solo alle voci di bilancio «Il profitto ovviamente non è ciò che ci motiva' precisando «Ciò che ci spinge è la nostra missione di accelerare la transizione del mondo ...

Tesla Model S Shooting Brake - la celebre supercar elettrica fa spazio alla famiglia [FOTO] : La supercar elettrica americana si trasforma in una più pratica e versatile versione Shooting Brake Su richiesta di un facoltoso cliente, la carrozzeria olandese RemetzCar ha realizzato una originale Shooting Brake partendo dalla nota e velocissima super car elettrica Tesla Model S. La vettura realizzata in esemplare unico darà vita ad una piccola serie limitata in 20 esemplari distribuiti ad un prezzo top secret. La vettura è stata disegnata ...

Tesla - La Model S diventa Shooting Brake : La carrozzeria olandese RemetzCar ha tolto i veli dalla versione di produzione della Tesla Model S Shooting Brake. Inizialmente commissionata da un collezionista, Floris de Raadt, la nuova variante dell'elettrica sarà prodotta in 20 esemplari, tutti costruiti a mano e personalizzati secondo le specifiche dei futuri clienti che potranno vederla per la prima volta il 29 giugno al Concorso dEleganza di Paleis Het Loo che si terrà ad Apeldoorn, in ...

Tesla avrebbe rimborsato un quarto delle prenotazioni per la Model 3 : Risale ormai al 2016 l’annuncio della Model 3, l’auto prodotta da Tesla Motors la società specializzata in automobili elettriche guidata dall’imprenditore Elon Musk, che avrebbe dovuto segnare un importante passo avanti per l’azienda portando alla creazione di un’auto elettrica in grado di rivolgersi ad un pubblico molto più ampio grazie ad un prezzo di partenza decisamente più accessibile. Le premesse per un ...