Terrore in autostrada | l’aereo passa sopra le auto e semina il panico L’atterraggio è da

(Di lunedì 13 agosto 2018) Un Cessna 172 è atterrato ina San Leandro, in California, dopo aver avuto un problema meccanico alla pompa di benzina. La scena è stata ripresa dalla dashcam di una coppia, Eric e Brandi Geer. I due, terrorizzati come – presumibilmente – gli altrimobilisti, hanno raccontato ai media locali che il pilota è rimasto, in volo, a pochi metri dalla strada, finché non ha avuto lo spazio sufficiente tra leper poter atterrare. Nel video, si vede il piccolo aereo superare le macchine e perdere progressivamente quota fino al contatto con l’asfalto. Nessun incidente, per fortuna, nel corso della manovra. L'articoloin, l’aereoleil. L’atterraggio è da brividi proviene da Il Fatto Quotidiano.