Tennis | Masters 1000 Toronto 2018 | Rafael Nadal supera Stefanos Tsitsipas in due set e

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Marco Cecchinato piegato in tre set da Mannarino. L’azzurro esce di scena al primo turno : Lotta strenuamente Marco Cecchinato ma arriva una sconfitta al primo turno nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino (n.25 del mondo) con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 in 2 ore 25 minuti di partita. Un match estremamente combattuto che ha premiato il transalpino al cospetto di un Cecchinato che fatica a trovare il suo Tennis sul cemento. Nel primo set il palermitano inizia con un ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Rafael Nadal conquista la finale. Lo spagnolo supera in due set Khachanov : Missione compiuta per il numero uno del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in due set Karen Khachanov (n.38 del ranking) con il punteggio di 7-6 6-4 in 1 ora e 51 minuti di partita nelle semifinali del Masters 1000 di Toronto (Canada). Per Rafa è il quarto successo consecutivo contro il russo a cui non ha mai concesso neanche un set (9 set a 0 il computo degli incontri disputati). L’iberico andrà a caccia del 33° titolo in ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Stefanos Tsitsipas piega in tre set Anderson e vola in finale : Stefanos Tsitsipas continua il proprio sogno nel Masters 1000 di Toronto (Canada). Il 20enne Tennista ellenico, numero 27 del ranking, ha avuto la meglio dopo quasi tre ore di gioco del finalista di Wimbledon 2018 e degli Us Open 2017, il sudafricano Kevin Anderson (n.6 ATP), con il punteggio di 6-7 6-4 7-6. Si tratta del primo atto conclusivo conquistato da Tsitsipas in un 1000, in attesa di sapere chi tra il n.1 del mondo Rafael Nadal e il ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati dei quarti di finale. Nadal rimonta Cilic - Tsitsipas elimina Alexander Zverev! : Non si può dire che non stia riservando sorprese il torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese va fuori la testa di serie numero due Alexander Zverev. Il tedesco si è fatto annullare due match point e poi ha ceduto all’ellenico Stefanos Tsitsipas, che, dopo l’austriaco Dominic Thiem ed il serbo Novak Djokovic batte il terzo top 10 mondiale consecutivo. Rischia, ma si impone con una rimonta vincente, anche ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati di giovedì 9 agosto. Nadal ai quarti di finale - Djokovic eliminato da Tsitsipas : Definito il quadro dei quarti di finale del Masters 1000 di Toronto (Canada) e tra conferme e sorprese andiamo a raccontarvi cosa è accaduto negli incontri disputatitisi sul cemento nordamericano. Nadal AI quarti – Ci ha provato in tutti i modi lo svizzero Stan Wawrinka, ex top10, a rovinare la festa al numero uno del mondo Rafael Nadal. Lo spagnolo, però, sfoderando tutto il suo repertorio d’alta scuola ha piegato l’elvetico ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati di mercoledì 8 agosto. Nadal e Djokovic agli ottavi di finale. Fognini eliminato : Andata in archivio un’altra giornata di incontri a Toronto (Canada) del Masters 1000 di Tennis. Con gli incontri che si sono conclusi nella nottata italiana, si è definito il quadro degli ottavi di finale del torneo canadese. AVANZANO Nadal, Djokovic E ZVEREV – Buona prestazione sia per Rafael Nadal che Novak Djokovic. Il n.1 del mondo si è imposto nettamente contro il francese Benoit Paire (n.55 del ranking) con il punteggio di 6-2 ...

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini cede a Denis Shapovalov al secondo turno. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per fare per Fabio Fognini nel Masters 1000 di Toronto. L’azzurro è stato sconfitto dal giovane talentuoso canadese Denis Shapovalov (n.26 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-5 nel secondo turno. Il ligure è apparso meno brillante fisicamente, risentendo forse dei tanti incontri dell’ultimo periodo, piegato anche dal Tennis sopraffino del padrone di casa. Di sicuro, non mancano i rimpianti, specie per ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini avanza! Battuto Steve Johnson : Fabio Fognini non tradisce le attese e supera il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il numero 14 del seeding sconfigge lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 in ottanta minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Jeremy Chardy ed il canadese Denis Shapovalov. Il primo set si apre con break e controbreak, poi si cambia registro, ed il ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Marco Cecchinato cede in due set a Frances Tiafoe : Dura praticamente un solo set il torneo ATP Masters 1000 di Toronto per Marco Cecchinato: sul cemento canadese l’azzurro cede al Next Gen statunitense Frances Tiafoe in due set. Il più giovane dei contendenti infatti si impone per 7-6 (3) 6-1 in un’ora e 25 minuti ed ora affronterà il canadese Milos Raonic. Molto equilibrata la prima partita: parte bene Cecchinato, che trova il break ai vantaggi del secondo game alla prima ...

Tennis - Fognini a caccia dei Masters di Londra : ... , ma soprattutto perché con questo successo Fabio intravede la possibilità di qualificarsi per le Atp Finals di Londra che premiano i primi 8 del mondo. La situazione è chiara, il trend dell'azzurro ...