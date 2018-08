Tennis | Cincinnati | Nishikori al secondo turno | tra le donne bene Kontaveit

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi ripescata come lucky loser - Venus Williams infortunata : Camila Giorgi è stata ripescata come lucky loser al torneo WTA Premier 5 di Cincinnati. L’azzurra, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon, era stata sconfitto dalla slovacca Viktoria Kuzmova nell’ultimo turno delle qualificazioni ma ha approfittato dell’infortunio di Venus Williams (problemi a un ginocchio) per entrare nel tabellone principale del torneo sul cemento statunitense. La 26enne, ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Rafael Nadal dà forfait. Lo spagnolo sceglie di riposare in vista degli US Open : Non assisteremo al possibile confronto tra Roger Federer e Rafael Nadal nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti) che caratterizzerà questa settimana Tennistica. L’iberico, infatti, vittorioso a Toronto (Canada) nella “Rogers Cup”, 80esimo titolo in carriera e 33esimo Masters 1000 (record), ha deciso di dare forfait e non prenderà parte al Western & Southern Open in Ohio. La rinuncia di Rafa, resa nota via social, è in ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Marco Cecchinato piegato in tre set da Mannarino. L’azzurro esce di scena al primo turno : Lotta strenuamente Marco Cecchinato ma arriva una sconfitta al primo turno nel Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Adrian Mannarino (n.25 del mondo) con il punteggio di 6-7 6-2 7-6 in 2 ore 25 minuti di partita. Un match estremamente combattuto che ha premiato il transalpino al cospetto di un Cecchinato che fatica a trovare il suo Tennis sul cemento. Nel primo set il palermitano inizia con un ...

Tennis - WTA Cincinnati 2018 : Camila Giorgi sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni : Camila Giorgi manca l’accesso al tabellone principale del WTA Premier 5 di Cincinnati. La marchigiana è stata sconfitta in tre set dalla slovacca Viktoria Kuzmova, numero 57 del ranking mondiale, in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Un ko davvero amaro per l’azzurra che tornava a giocare dopo quarti di finale di Wimbledon. Continua dunque la stagione altalenante della numero 40 del mondo e non è ...

Tennis - WTA Premier 5 Cincinnati : sorteggiato il tabellone del torneo : WTA Premier 5 Cincinnati, la Giorgi partirà dalle qualificazioni, nessuna italiana al momento in tabellone, la Halep testa di serie numero 1 WTA Premier 5 Cincinnati, da lunedì si parte. E’ stato sorteggiato il tabellone del torneo che vedrà la Halep ancora una volta testa di serie numero 1. Già al primo turno troviamo incontri molto interessanti come Pliskova-Radwanska, Konta-Sabalenka, Bertens-Vandeweghe. In tabellone non ci sono ...

Tennis - sorteggiato il tabellone di Cincinnati : Cecchinato trova Mannarino : Masters 1000 di Cincinnati, ci sarà Cecchinato ai nastri di partenza, assente invece Fabio Fognini: i dettagli sul tabellone Cecchinato trova Mannarino al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. E’ stato infatti sorteggiato il tabellone del torneo, con alcuni incontri molto interessanti già al primo turno: Tsitsipas-Goffin, Nishikori-Rublev, Wawrinka-Schwartzman. Federer sarà la testa di serie numero 2, con Nadal alla 1 che ...