Telefono al volante | Toninelli | Ritiro immediato della patente

(Di lunedì 13 agosto 2018) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Daniloha confermato che il governo di Giuseppe Conte sta valutando un nuovo giro di vite sull'utilizzo delcellulare mentre si è alla guida, ribadendo quando già anticipato solo pochi giorni fa.L'Istat ha confermato che tra le prime cause degli incidente stradali è la distrazione dovuta sempre più spesso all'uso degli smartphone - che si tratti di rispondere a una chiamata, leggere un SMS o controllare una notifica poco importa - e se gli italiani non sono in grado di smettere, è la legge a dover intervenire per educarli.Come? Arrivando a ritirare immediatamente lanel caso in cui si venga sorpresi colcellulare mentre si è alla guida.ha precisato che questa è una delle misure al vaglio del governo, che punta anche a lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta anche ai più ...