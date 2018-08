Tav | l' ultimo atto del governo Gentiloni Toninelli | «Scelta ostile ma ininfluente»

Tav - Salvini : più per farla ma calcoliamo fino a ultimo centesimo : Roma, 5 ago., askanews, - 'Auguri a Dibba con un po' di invidia: io più modestamente mi accontento di Milano Marittima. Ci sono fior di tecnici e di docenti che stanno valutando il rapporto costi-...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ALL’ULTIMO RESPIRO! L’Italia batte in extremis la Corea del Sud e vola agli otTavi! Riscritta la storia! : A Londra la nazionale italiana femminile di Hockey su prato continua a riscrivere, tappa dopo tappa, la storia di questo sport nel Bel Paese. Arriva l’ufficiale qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali: seconda vittoria in due uscite per la squadra azzurra che batte 1-0 al termine di un match avaro di emozioni la Corea del Sud con una rete di Valentina Braconi a 5” dal termine. Apoteosi per Tiddi e compagne, può gioire anche ...

Carabiniere travolto e ucciso : era l'ultimo giorno prima delle ferie Il bimbo lo aspetTava per partire : di Carmen Fusco Due vite spezzate e una appesa ad un filo. Due famiglie distrutte e una che prega per un altro padre di famiglia che lotta per sopravvivere a una tragedia che lascia sgomenta la ...

Bellamy in The 100 5×08 tradisce OcTavia per salvare Clarke? Ultimo episodio prima della pausa (promo 5×09) : Per tutta la quinta stagione ci hanno parlato di una guerra imminente per il controllo dell'unico lembo di Terra abitabile, ora con The 100 5x08 i protagonisti provano a ribaltare le cose e sperare in una pace concreta. Non si può però salvare tutti senza giungere a un compromesso: una vita per centinaia di persone. L'episodio gioca proprio su questa tematica, cosa si è disposti a fare per ottenere la pace? Dopo aver letto la toccante lettera ...

Mondiali 2018 - Argentina all'ultimo respiro : agli otTavi trova la Francia : Nella vittoria sulla Nigeria, la quinta nelle ultime sette edizioni di Coppa del Mondo per gli argentini, c'è soprattutto la sua firma. Maiuscola. Nell'altra partita del girone, non riesce il ...