Tari | dalla prima rata raccolti quasi 20 milioni d' incasso in più

Jean-Michel Basquiat : a 30 anni dalla morte - un documenTario speciale : Sono passati trent’anni esatti dall’ingresso nel maledetto Club dei 27 di Jean-Michel Basquiat. Il 12 agosto 1988 l’artista fu trovato morto, per overdose di eroina. Non aveva ancora compiuto gli anni, che il 22 dicembre sarebbero stati 28. Pochi anni di carriera sono stati più che sufficienti per entrare nella leggenda e influenzare molti artisti dopo di lui. New York, New York A New York, Basquiat è nato (nel 1960) e ...

Il documenTario su Basquiat a trent'anni dalla scomparsa - Milano Post : Tutto il fermento che animava la città passava attraverso di lui: politica, hip-hop, punk, così come i movimenti per i diritti civili e le questioni razziali. Per la regia di Sara Driver, un ricco ...

Calcio - colpaccio di Aurelio De Laurentiis : nuovo proprieTario del Bari! Il Presidente del Napoli riparte dalla Serie D : Aurelio De Laurentiis è il nuovo proprietario del Bari Calcio: colpaccio del Presidente del Napoli che così si mette alla guida anche del club biancorosso il quale ripartirà dalla Serie D. Il cineasta ha avuto la meglio su dieci cordate tra cui spiccano la Costituenda di Enrico Preziosi (Presidente del Genoa) e La Bari 1908 Srl di Claudio Lotito (Presidente della Lazio). Dopo il fallimento, il sindaco della città Antonio Decaro ha accettato ...

Fallisce la Bari : cronache dalla democrazia diretta a trazione identiTaria : cronache dalla democrazia diretta a trazione identitaria, stavolta in salsa calcistica. È fallita la Bari, tragedia, e di fronte alla prospettiva di far sparire il capoluogo pugliese dal settore professionistico si era avanzata un’ipotesi per ripartire, limitando i danni, dalla serie C. Il president

Soffocata dalla mozzarella - viene salvata in strada da un volonTario. 'Altri automobilisti indifferenti' : Deve la vita alla prontezza di riflessi ed alla professionalità di un volontario della Croce Rossa della sezione di Mondragone. Salvatore D'Annolfo, questo il nome del giovane operatore, si stava ...

Nizza - a due anni dalla strage che inaugurò la stagione dei “lupi soliTari” : Sono passati due anni da quella tragica notte a Nizza dove 86 persone rimasero uccise, investite dal camion guidato dal terrorista tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Da allora, in tutto il mondo sono stati diversi gli attentati di questo tipo perché, nonostante il crollo dell’Isis in Siria e in Iraq, l’ideologia jihadista continua a esercitare un forte richiamo per gli estremisti islamici. E la minaccia di nuovi attacchi resta seria.Continua a ...

Usa - Trump : “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese miliTari” : Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” Continua a leggere L'articolo Usa, Trump: “Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari” proviene da NewsGo.

