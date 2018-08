Taranto | via libera alla costruzione del nuovo ospedale | costerà 200 milioni

Sarr - dalla fuga dal Senegal a Taranto : 'Gli italiani? Mi avete salvato e accolto - ma il viaggio non è una pacchia' : "Quella sera ho guardato mia mamma negli occhi e le ho detto: se non ti chiamo vuol dire che sono morto . E' l'ultima volta che l'ho vista, poi sono scappato". Sarr Doudou, 29 anni , non è morto in ...

Taranto - Camera di commercio : Coldiretti va via - 'fallimento della politica economica' Giunta camerale "un nulla di fatto su tutti i fronti" : "Ci saremmo augurati uno sviluppo 2.0 per l'economia tarantina " conclude il Presidente Cavallo " che avrebbe saputo coniugare in maniera sana, equilibrata e coerente la attività industriali ...

Ilva - vento forte a Taranto : le polveri di minerale oscurano il cielo. Il deputato M5s Vianello : “Il mostro va chiuso” : Una tromba d’aria ha colpito l’area dell’Ilva di Taranto sollevando le polveri del parco minerali, che hanno oscurato il cielo colorandolo di rosso. Lo dimostrano alcuni scatti pubblicati sui social e condivisi da centinaia di persone. Tra questi, anche il deputato del M5s, Giovanni Vianello, che attacca: “Il mostro va chiuso”. “Non saranno le prescrizioni ad impedire gli eventi di malattia e morte”, ...

Ilva di Taranto - sospetta intossicazione per 5 operai/ Ultime notizie : azienda avvia indagine : Ilva di Taranto, sospetta intossicazione per 5 operai: dopo il trasferimento in ospedale in seguito a dei malori sono stati già dimessi ma l'azienda ha avviato un'indagine.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:59:00 GMT)

Ricostruzione Centro Storico - avviata sinegia su sicurezza tra Taranto e L'Aquila : L'Aquila - Una sinergia tesa a trasferire le procedure utilizzate nella Ricostruzione post terremoto e nella sicurezza nei cantieri nel Centro Storico dell’Aquila, nell’operazione di recupero del Centro Storico di Taranto, per la quale è stato previsto un finanziamento di circa 850 milioni di euro, è stata attivata tra l'Ese-Cpt, l’Ente Scuola edile e Comitato paritetico territoriale per la formazione e la sicurezza in ...