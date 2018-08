Taiwan | incendio ospedale | bilancio ridimensionato a 9 morti

Taiwan - incendio in ospedale : il bilancio è stato ridimensionato a 9 morti : Sono 9 le vittime dell’incendio che in piena notte ha colpito il Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan: lo hanno reso le autorità locali rivedendo al ribasso il primo bollettino che parlava di 14 morti. Sul totale di 15 feriti, 11 sono attualmente ritenuti in condizioni gravi, hanno riportato i media. I vigili del fuoco hanno individuato il focolaio al settimo piano dove erano ricoverati 32 pazienti: l’allarme e’ ...

C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan - sono morte 9 persone : Lunedì mattina si è sviluppato un incendio in un ospedale di Nuova Taipei, sull’isola di Taiwan: 9 persone sono morte e 15 sono state ferite. L’incendio è iniziato al settimo piano dell’edificio ed è stato spento poco dopo l’alba. I The post C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan, sono morte 9 persone appeared first on Il Post.

