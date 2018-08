Taiwan | incendio in un ospedale di Taipei | almeno 14 morti

C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan - sono morte 9 persone : Lunedì mattina si è sviluppato un incendio in un ospedale di Nuova Taipei, sull’isola di Taiwan: 9 persone sono morte e 15 sono state ferite. L’incendio è iniziato al settimo piano dell’edificio ed è stato spento poco dopo l’alba. I The post C’è stato un incendio in un ospedale di Taiwan, sono morte 9 persone appeared first on Il Post.

Taiwan - incendio in ospedale : almeno 14 morti e 20 feriti - : L'allarme al Taipei Hospital di New Taipei City è scattato alle 4.30 del mattino, ora locale,. I vigili del fuoco hanno individuato il focolaio e spento le fiamme al settimo piano, dove erano ...

Incendio in ospedale a Taiwan : 14 morti e almeno 20 feriti : Un Incendio è divampato al Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan: secondo i media locali 14 persone hanno perso la vita e sarebbero almeno 20 i feriti, di cui alcuni gravi. Il rogo si è sviluppato al 7° piano dove erano ricoverati 32 pazienti: le fiamme sono state domate in un’ora, con l’impiego di 76 mezzi e 208 pompieri. In corso le indagini per scoprire la causa dell’incidente. L'articolo Incendio in ospedale a ...

Taiwan : incendio in ospedale - 14 morti : ANSA, - PECHINO, 13 AGO - Un incendio al Taipei Hospital di New Taipei City, a Taiwan, ha causato 14 morti nel bilancio provvisorio dei media locali che annovera circa 20 feriti, di cui alcuni gravi. ...