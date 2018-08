Taglio delle pensioni d’oro | l’ex ministro Elsa Fornero critica la proposta del governo

Taglio delle pensioni - l'imprenditore : euro "Ricorreremo in migliaia" : Ancora bufera sul Taglio delle pensioni. 'Lo Stato non può non rispettare i patti'. Michele Perini , imprenditore ed ex presidente di Assolombarda e di Fiera Milano spa, è già stato penalizzato dalla ...

Chi subirà il Taglio delle pensioni d’oro voluto da Lega e M5s : Il Governo conferma il taglio delle pensioni cosiddette d'oro, ovvero degli assegni superiori a 4mila euro netti al mese. La sforbiciata sarà di una quota fra il 10% e il 20% e servirà a recuperare 500 milioni di euro da assegnare ai beneficiari di pensioni minime. Proviamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.Continua a leggere

Tasse più alte per tutti? Rischio stangata dal Taglio delle agevolazioni fiscali : Quali sono le deduzioni e le detrazioni a Rischio? Una domanda che tormenta gli italiani dopo l'annuncio del piano del...

Pensioni - subito quota 100 e Taglio delle pensioni d'oro : Il piano del governo: sforbiciata degli assegni sopra i 4mila per finanziare l'innalzamento delle pensioni minime

Rinviato il Taglio delle pensioni d’oro : fino a settembre congelate quelle sopra i 4mila euro : Il taglio delle pensioni d'oro viene Rinviato, almeno a settembre. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere che la riduzione dell'assegno per chi prende più di 4mila euro netti di pensione arriverà solo dopo l'estate. Ma il testo della proposta di legge - assicura - è già pronto.Continua a leggere

Non si parla più delle pensioni d'oro : congelato il Taglio degli assegni oltre i 4mila euro : Anche se il consiglio del ministro dell'Economia è in parte caduto nel vuoto, come dimostra lo scontro in atto fra Lega e Movimento 5 Stelle sulle grandi opere. C'è poi il fatto che il punto sulla ...

Sondaggi Politici/ “Taglio delle tasse” e Flat Tax : il 67% crede al Governo Lega-M5s : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: taglio delle tasse e Flat tax, il 67% dà ragione al Governo Lega-M5s. I dati e la fiducia nell'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:43:00 GMT)

Bene l'epocale Taglio delle tasseTrump fa volare l’economia Usa : L’epocale taglio delle tasse, voluto fortemente dal tycoon, ha dato una scossa all'economia creando posti di lavoro, più investimenti e più soldi. 'Le famiglie cominciano ad avere più fiducia-conferma il presidente-e ritornano a comperare’. E l’economia corre Segui su affaritaliani.it

Taglio delle commissione parlamentari agli emendamenti su decreto dignità. Spunta l'ipotesi del voto di fiducia : Tagliati 180 emendamenti anche se una trentina sono stati ripescati in un secondo momento tra i quali il rafforzamento dei centri per l'impiego e la riduzione delle tasse sulle sigarette elettroniche -...

Taglio delle tasse : botta e risposta tra Salvini e Tria : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lancia un messaggio relativo al Taglio delle tasse, che però non sembra trovare l’entusiasmo del collega all’Economia, Giovanni Tria. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, il vicepremier ribadisce quelli che sono i capisaldi del contratto di governo: "Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire con Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in ...

Salvini promette il Taglio delle tasse in autunno. Checchè ne dica Bruxelles : ... Giovanni Tria , il quale ha sempre esortato a non uscire dai paletti di Maastricht? Al giornalista che gli chiede se in poche settimane il ministro dell'Economia sia già diventato un antagonista, il ...

