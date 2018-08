SUPERQUARK Anticipazioni 13 agosto | Alzheimer e prevenzione | le tecniche per domare gli

SUPERQUARK – Settima puntata del 13 agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark . Settima puntata , stavolta eccezionalmente al lunedì, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark | Settima […] L'articolo SuperQuark – Settima puntata del 13 agosto ...

SUPERQUARK – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark . Sesta puntata , in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark | Sesta puntata | 8 agosto […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni , ...

SUPERQUARK 2018 8 agosto : anticipazioni sesta puntata : SuperQuark 2018 8 agosto . Torna stasera in tv mercoledì 8 agosto in prima serata su Rai 1 il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, ecco anticipazioni su argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE SuperQuark 2018 8 agosto anticipazioni : mare e terra si incontrano Il nuovo appuntamento con SuperQuark si ...

SUPERQUARK 8 agosto 2018 : Piero Angela sulle nuove tecniche anti-tumore - anticipazioni Rai 1 : Infine con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" , si parlerà di Fast food e di obesità infantile. Superquark 2018 : nuove cure contro i tumori Come funziona la ...

SUPERQUARK – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate= SuperQuark . Sesta puntata , in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate e una novità: un altro programma in seconda serata, subito al termine della versione classica, intitolato SuperQuark Musica. SuperQuark | Sesta puntata | 8 agosto […] L'articolo SuperQuark – Sesta puntata del 8 agosto 2018 – Anticipazioni , ...

Anticipazioni SUPERQUARK 8 agosto 2018 : ecco di cosa parlerà Piero Angela : cosa accadrà, secondo le Anticipazioni di SuperQuark, nella nuova puntata della trasmissione condotta da Piero Angela ed in onda su Rai 1, in prima serata, il prossimo 8 agosto 2018? ecco tutti i temi che verranno trattati e che sicuramente incuriosiranno particolarmente i telespettatori dell’ammiraglia Rai. Anticipazioni SuperQuark, 8 agosto 2018: di cosa si parla Come di consueto, secondo le Anticipazioni, SuperQuark prenderà il via con ...