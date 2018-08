Supercoppa Europea | Real Madrid-Atletico Madrid | dove seguirla in TV

Supercoppa Europea 2018 - Real Madrid-Atletico Madrid : data - programma - orario d’inizio e tv. Come vedere la partita : Mercoledì 15 agosto si giocherà la Supercoppa Europea 2018 di calcio. Allo Stadio Le Coq Arena di Tallinn (Estonia) verrà assegnato il primo trofeo internazionale della stagione, a contenderselo saranno il Real Madrid e Atletico Madrid : super derby spettacolare tra le formazioni che hanno vinto Champions League ed Europa League pochi mesi fa. I blancos si sono confermati sul trono del Vecchio Continente per la terza volta consecutiva e vanno a ...

Supercoppa Europea - polacco Marciniak arbitra Real-Atletico : Il polacco Szymon Marciniak è l’arbitro designato dall’Uefa per dirigere la finale di Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid in programma mercoledì 15 agosto alle ore 21 al Lilleküla Stadium di Tallinn in Estonia. (AdnKronos)L'articolo Supercoppa Europea, polacco Marciniak arbitra Real-Atletico sembra essere il primo su CalcioWeb.