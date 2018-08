Supercoppa Europea 2018 | Real Madrid-Atletico Madrid | data | programma | orario d’inizio e

oasport

: RT @SalvoLaroc90: +++ ESCLUSIVA +++ Dalla Spagna trapela che #Modric sarà trattenuto dal Real fino alla partita di Supercoppa Europea. #Per… - Valentina11888 : RT @SalvoLaroc90: +++ ESCLUSIVA +++ Dalla Spagna trapela che #Modric sarà trattenuto dal Real fino alla partita di Supercoppa Europea. #Per… - DamianoTrezza : NOVITA DALLA #SPAGNA ( Vedremo nei prossimi giorni se sono attendibili o meno). Il #RealMadrid sarebbe ormai deciso… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Mercoledì 15 agosto si giocherà ladi calcio. Allo Stadio Le Coq Arena di Tallinn (Estonia) verrà assegnato il primo trofeo internazionale della stagione, a contenderselo saranno il: super derby spettacolare tra le formazioni che hanno vinto Champions League ed Europa League pochi mesi fa. I blancos si sono confermati sul trono del Vecchio Continente per la terza volta consecutiva e vanno a caccia di un nuovo trofeo ma questa volta non ci sarà Cristiano Ronaldo a trascinarli visto che CR7 si è trasferito alla Juventus. I colchoneros sognano il colpaccio contro gli odiati cugini e proveranno a impedire il quinto trionfo alle merengues. Di seguito la, ildettagliato e l’d’inizio di, Finale delladi calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su ...