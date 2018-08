Sulla leva anche il M5S boccia Salvini | “Renderla obbligatoria è anacronistico”  

"Salvini sa che i soldati devono vaccinarsi? Mettetevi d'accordo" Ironia social Sulla #LevaObbligatoria : Spicca il sarcasmo nel diluvio di tweet dopo l'annuncio di Salvini, ma c'è anche chi ricorda in maniera negativa il periodo della naja

Dalla Difesa Sulla leva obbligatoria : Salvini - ma di cosa stai parlando? : ... Salvini è ancora consapevole di far parte di un'alleanza di governo in cui la Lega è la forza politica minoritaria? Autore Marzio Bimbi Categoria Politica

Trading online - scatta la tagliola Sulla "leva" : servono più soldi per comprare e vendere derivati : MILANO - Con l'inizio di agosto scatta una piccola rivoluzione nel mondo della finanza, in particolare per i privati che fanno Trading online e cioè investono denaro attraverso operatori specializzati ...

Velocità elevata Sulla A26 : viaggiava a 215 km/h : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Velocità elevata sulla A26: ...

Taranto - il forte vento solleva le polveri dell’Ilva : nube rossa Sulla città : Taranto, il forte vento solleva le polveri dell’Ilva: nube rossa sulla città “Un paesaggio industriale di fine ‘800, inquietante”, ha commentato Luigi Di Maio Continua a leggere L'articolo Taranto, il forte vento solleva le polveri dell’Ilva: nube rossa sulla città proviene da NewsGo.

La peste suina colpisce nel cagliaritano : abbattuti 104 animali di un allevamento Sulla ss 554 : L'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana ha comunicato l'abbattimento di 104 suini non registrati all'anagrafe animale e detenuti irregolarmente in un allevamento non a norma ...

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado Sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Niccolò Bettarini - orrore Sulla fidanzata. Cosa le hanno fatto quella notte maledetta. Si è saputo solo ora. Lei voleva difenderlo ma gli aggressori l’hanno ridotta così. Bestie : Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, 19 anni, è stato accoltellato nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1° luglio all’uscita della discoteca Old fashion di Milano. Gli aggressori sono 4 ma le ragioni dell’aggressione non sono ancora note. Secondo quanto dichiarato dal proprietario della discoteca, all’interno della discoteca non ci sono stati problemi, pare che la lite sia scoppiata fuori, probabilmente perché ...

Mondiali Russia 2018 - Son Heung-Min in lacrime : niente sconto Sulla leva militare se la Corea del Sud viene eliminata : Le sue lacrime non hanno avuto l’impatto mediatico di quelle di Neymar, ma la storia che sta dietro alla disperazione di Son Heung-Min va ben oltre il calcio. Dal risultato della Nazionale sudCoreana dipenderà infatti direttamente il futuro del centrocampista del Tottenham: se gli asiatici dovessero andare fuori ai gironi, Son perderà lo sconto sulla leva militare obbligatoria perché verrebbero a decadere i meriti sportivi che fino a ...

Asteroide esplode Sulla Russia : non è stato rilevato dai sistemi di allerta [VIDEO] : Un Asteroide è esploso sulla Russia: il “sasso spaziale” viaggiava alla velocità di 51.800 km/h, aveva un diametro di 4 metri e ha prodotto una “palla di fuoco” (bolide) osservata nei cieli di alcune città a sudest di Mosca. L’esplosione è avvenuta il 21 giugno ad un’altezza di circa 27 km e gli avvistamenti si sono concentrati principalmente a Voronzeh, Lipetsk, Kursk e Orel. In alcuni casi i testimoni hanno ...

Cristina Plevani solleva un dubbio Sulla gravidanza di Brigitte Nielsen : Cristina Plevani solleva un dubbio sulla gravidanza di Brigitte Nielsen, pubblicando un post su Instagram. L’attrice danese in questi giorni è diventata mamma di Frida, la sua quinta figlia, arrivata all’età di 54 anni. L’annuncio della dolce attesa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non solo per via dell’età dell’ex moglie di Silvester Stallone, ma anche perché nelle settimane precedenti sui social non era ...

Sestri Levante (GE) : 2 giovani cadono Sulla scogliera - sfiorata la tragedia : A Sestri Levante (GE) due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti sugli scogli da una altezza di oltre tre metri: nella notte, all’esterno di un noto locale del porto, un ragazzo e una ragazza si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua che delimitano il cantiere di lavoro per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo. I contenitori sono finiti sugli scogli e anche i due ragazzi. ...