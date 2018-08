Sul Po | barche e tradizioni per la processione dell' Assunta

Aquarius - “Gli italiani non coordinano più e i libici non danno informazioni Sulle barche in difficoltà : i 141 salvati per caso” : “Che succede se nessuno ci accoglie?”. Ines è marocchina e ha perso il marito in Libia l’anno scorso. Lo hanno ucciso. Viveva lì da cinque anni, dopo averlo sposato. Ora viaggia da sola. “Lì non ho nessuno. Vorrei raggiungere la mia famiglia in Francia“. Lo scafista, racconta, gli aveva promesso un viaggio “su una barca grande, solo quattro persone”. Aquarius l’ha soccorsa in un barchino di legno ...

Migrati - in 130 sbarcano con barche a vela in Sicilia e in Calabria : altri 116 salvi Sulla Aquarius : I militari della Guardia costiera hanno intercettato nella notte, a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, una barca a vela con a bordo 61 migranti. altri due migranti sono stati rintracciati dai ...

Passignano Sul Trasimeno - è nel vivo il xxxv Palio delle Barche : Durante i giorni del Palio, infatti, sono previste diverse iniziative collaterali, dagli spettacoli di animazione e giocoleria ai mercatini, passando per mostre e serate di live music. Infine, per ...

A PASSIGNANO Sul TRASIMENO IL PALIO DELLE BARCHE : Ci sarà anche l'immancabile spettacolo pirotecnico dell''Incendio al castello', lunedì 23 alle 22.30, e tutti i giorni spettacoli, tra quelli medievali o con artisti di strada e i concerti live nell'...

Passignano Sul Trasimeno rivive l'emozione del Palio delle Barche : Ci sarà anche l'immancabile spettacolo pirotecnico dell''Incendio al castello', lunedì 23 alle 22.30, e tutti i giorni spettacoli, tra quelli medievali o con artisti di strada e i concerti live nell'...

Intred sbarcherà Sull'AIM Italia il 18 luglio : Teleborsa, - Intred S.p.A. si appresta a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte per quotarsi sull'AIM Italia. L'operatore di telecomunicazioni con un'importante presenza in Lombardia orientale, in ...