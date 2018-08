Su lo spread | Borse in calo Altro tonfo della lira turca

Borse europee in calo - spread in rialzo : 10.00 Le principali Borse europee aprono in calo, dopo il nuovo crollo della lira turca.Londra perde lo 0,16%, Francoforte lo 0,64%, Parigi lo 0,23%. Apertura in calo anche per Piazza Affari:l'indice Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,7% a 20.943 punti. Apertura in forte rialzo per lo spread, che continua a risentire della crisi turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano.Stamane ha aperto in rialzo a ...

Borse - dalle valute allo spread un agosto dal clima rovente : L’estate è a rischio incendi per i mercati finanziari. Tra i focolai più minacciosi ci sono la vulnerabilità di quotazioni «monstre» (come nel caso Facebook), le turbolenze provocate dal dollaro forte e dalla crisi della lira turca e la pressione sui rendimenti obbligazionari ...

Borse - l’Europa sconta le tensioni sulla Turchia. Lo spread torna sopra 260 punti : Seduta in rosso per le piazze europee, costrette a fare i conti non solo con i dazi ma con il crollo della lira turca e i timori sulle politiche economiche di Erdogan, che potrebbero influenzare a cascata l'esposizone delle banche Ue. A Milano ok Unipol, male Unicredit. Euro sotto quota 1,15 dollari...

Borse europee in netto calo. Netto balzo dello spread : Mercati. Mercati finanziari in tensione. L'economia della Turchia in difficoltà con la lira che si svaluta sul dollaro e poi le sanzioni degli Stati Uniti alla Russia che sembrano aprire un nuovo scontro commerciale, mentre sullo sfondo ...

Borse e spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...

Lo spread chiude in netto rialzo. Borse in recupero nonostante le nubi sui dazi : I mercati del Vecchio Continente hanno terminato le contrattazioni in terreno positivo, anche se la Cina ha minacciato di imporre dazi per 60 miliardi di dollari alle merci Usa. Intanto lo spread, dopo una fiammata a 270 punti, chiude in area 254. Fca sotto i riflettori, bancari contrastati ...

Borse Ue in leggero rialzo - lo spread sale sopra 260 punti : MILANO - Ore 9:40. Le Borse europee avviano l'ultima seduta di settimana in leggero rialzo nonostante le tensioni commerciali che continuano a pesare sull'umore degli investitori. Milano segna un calo ...

Tria avvisa : niente spese. Borse giù - spread a 250 : Al ministro Giovanni Tria è toccata casualmente la giornata migliore per spiegare a Di Maio e Salvini quanto dovranno tenere basse le aspettative per la prossima legge di Bilancio e quindi per approvare le misure più attese, flat tax e reddito di cittadinanza. Ieri era in programma il primo supervertice governo/maggioranza con il responsabile dell'Economia, il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier e leader di M5s e Lega e il sottosegretario ...

Borse in «rosso» con minacce sui dazi. Lo spread sale in area 250 : Il presidente americano Trump ha minacciato di innalzare da 10% al 25% i dazi su circa 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina. La Boe ha alzato il costo del denaro allo 0,75%, mentre ieri òa Fed aveva lasciato i tassi invariati,.A Milano pesanti Poste e Tenaris...

Borse riducono calo - spread in lieve rialzo : Le Borse europee migliorano ma restano in calo con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini si mantengono in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza politica ...

Lunedì nero per le Borse in Europa - spread a quota 244 : Lunedì nero in Europa per le Borse che migliorano in mattinata con i dati stabili sulla disoccupazione. I listini restano in territorio negativo con i timori per l'arrivo dei dazi Usa e l'incertezza ...

Borse in calo - sale lo spread : pesano i timori sulla tenuta del governo tedesco : Piazza Affari a -1,9 per cento, spread a 245 punti. Pesanti le banche. Ma in Italia aumenta l’occupazione: è al top da dieci anni

Borse europee deboli in avvio di seduta - spread in rialzo : Mercati azionari europei negativi in avvio di seduta: questa la reazione alla situazione politica in Germania e ai cali pesanti delle piazze asiatiche stamane: Tokyo -2,2%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -1,50%.Francoforte -1,25%, Parigi -1,27%, mentre Londra apre la giornata con un -0,...

Borse giù con dazi e caos politico a Berlino. spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Tensione anche per l'incertezza politica in Germania , scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti, . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'...