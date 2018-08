Studente viene bocciato nonostante sia dislessico | il Tar annulla la decisione

fanpage

: Uno studente è oggetto di azioni di #bullismo, ovvero è #prevaricato o #vittimizzato, quando viene esposto ripetuta… - Alerty_Safety : Uno studente è oggetto di azioni di #bullismo, ovvero è #prevaricato o #vittimizzato, quando viene esposto ripetuta… - PalliCaponera : @loop_us Io nel 90 .. ed era molto diverso. Alcune cose sono cambiate in meglio, molte in peggio. Lo studente viene… - biondifil : RT @Kotiomkin: #Barillari: 'La politica viene prima della scienza'. Casa dello Studente de L'Aquila, Hotel Rigopiano, crollo di viadotti a… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Unopiemontese con discalculia è statoper le sue difficoltà in matematica: l'insegnante, però, non aveva messo in campo sistemi didattici alternativi previsti per ragazzi con disturbi dell'apprendimento.