Strage di braccianti a Foggia | tre indagati con l' accusa di caporalato

Caporalato a Foggia - indagate tre persone per la Strage dei 12 braccianti : Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la strage dei braccianti verificatasi lo scorso 6 agosto in Puglia. L'ipotesi di reato per i tre esperti del settore agricolo è di sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Continua così l'indagine delle procure di Lariano e Foggia.Continua a leggere

Strage dei braccianti a Foggia - identificate tutte le vittime : ora si cercano le aziende : Per le ultime cinque vittime si è risaliti all'identità grazie alle impronte digitali. Gli inquirenti stanno verificando il coinvolgimento di altre aziende oltre a quella del Molise già individuata

Strage di braccianti - la procura : 'No coinvolgimento mafia'. Si indaga su aziende molisana e pugliesi : 'Al momento non sono emersi elementi che facciano pensare ad un coinvolgimento di organizzazioni criminali'. Lo dichiara il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro, con riferimento alle due inchieste ...

Strage di braccianti agricoli : il vicesindaco De Vito alla manifestazione di Foggia : BRINDISI - La vice sindaco Rita Ortenzia De Vito parteciperà in rappresentanza del Comune di Brindisi alla manifestazione contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nelle campagne che si ...

Strage dei braccianti - due cortei a Foggia : "Stop caporalato". Indagini su 6 aziende : La prima manifestazione dal ghetto di Rignano alla Prefettura. La seconda, nel pomeriggio, si snoda tra le strade della città. L'inchista sulle 16 vittime muove i primi passi

Strage di braccianti - Conte : «Vittime dello sfruttamento - garantire dignità a tutti i lavoratori» : «Sicuramente dobbiamo rafforzare i controlli. Già sono fatti, e il prefetto mi ha elencato i dati. Ma è chiaro che l'estensione dell'attività imprenditoriale...

Salvini a Foggia dopo la Strage dei braccianti : 'Svuoteremo i ghetti' : DAL MONDO I funzionari turchi andranno negli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul rilascio del pastore americano Andrew Brunson, accusato di terrorismo ad Ankara e condannato agli arresti ...