Steven Spielberg in 20 film da vedere

Hillary Clinton diventa produttrice tv : progetto con Steven Spielberg sul voto alle donne : Hillary Clinton Puniti dagli elettori, debuttano in tv. Dopo Barack Obama, tocca ad Hillary Clinton. L’ex Segretario di Stato Usa, sconfitta alle recenti Presidenziali da Donald Trump, collaborerà con il regista Steven Spielberg per la produzione di un progetto televisivo sul movimento delle suffragette americane. La Clinton, stando a quanto riporta la stampa anglofona, esordirà come produttrice esecutiva insieme alla società di Spielberg, ...

Hillary Clinton lavora a un progetto sul voto alle donne con Steven Spielberg : Hillary Clinton è pronta per una nuova avventura e dopo la politica abbraccerà la politica. L'ex First Lady, ex Segretario di Stato e candidata alle recenti Presidenziali USA del 2016 sconfitta da Donald Trump, produrrà una serie tv insieme alla Amblin Television società di produzione di Steven Spielberg. Hillary Clinton ha scelto il libro The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote di Elaine Weiss per fare il suo esordio come ...

JURASSIC PARK - ITALIA 1/ Info streaming del primo film della saga di Steven Spielberg (oggi - 14 luglio 2018) : JURASSIC PARK, il film in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, alla regia Steven Spielberg. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 20:32:00 GMT)

Lo Squalo - 43 anni fa nei cinema americani il cult di Steven Spielberg : Nell'estate di 43 anni fa, nei cinema americani, è stato proiettato per la prima volta Lo Squalo , film iconico di Steven Spielberg che ha ridefinito il concetto stesso di blockbuster. Successo di ...

Il colore viola/ Su Iris va in onda il film di Steven Spielberg con Whoopi Goldberg (oggi - 2 luglio 2018) : Il colore viola su Iris: il film va in onda in prima serata per la regia di Steven Spielberg. Nel cast troviamo Whoopi Goldberg, Danny Glover. Musiche di Quincy Jones. (oggi, 2 luglio 2018)(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:32:00 GMT)