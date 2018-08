Spread a 280 | Di Maio | Non temiamo i mercati | non siamo ricattabili

Lo Spread sfiora quota 280 - Di Maio : 'Non ci facciamo ricattare dal mercato' : ...ministro il quale chiede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'prenda in mano immediatamente la situazione e affidi il monopolio delle dichiarazioni economiche al ministro dell'Economia, ...

Lo Spread sfiora quota 280. Di Maio : "Non ci facciamo ricattare dal mercato" : Entro il 27 settembre il governo dovrà presentare la nota di aggiornamento degli obiettivi programmatici del Documento di economia e finanza, il Def, presentato in aprile. La nota conterrà anche i ...

Lo Spread sfiora quota 280. Di Maio : “Non ci facciamo ricattare dal mercato” : Tensione sul mercato dei titoli di Stato italiani. Lo spread tra Btp e Bund in giornata arriva a toccare quota 280 punti con il rendimento decennale che supera il 3%, livello massimo da fine maggio, pochi giorni prima la nascita del governo Conte. «Non credo che avremo un attacco speculativo: è solo una speranza delle opposizioni. Non siamo ricatta...

Riparte la corsa dello Spread : tocca 280 ma Piazza Affari limita i danni : ...ministro il quale chiede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte 'prenda in mano immediatamente la situazione e affidi il monopolio delle dichiarazioni economiche al ministro dell'Economia, ...

Lo Spread Btp-Bund sfiora i 280 punti. Di Maio : non temo attacco mercati : "I fondamentali della nostra economia sono molto forti" e per quanto riguarda la crisi della lira turca "faremo il possibile per risolvere la questione": lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip ...