Spagna | pontile cede durante un concerto rap | spettatori in mare e 300 feriti

Spagna - pontile cede durante concerto rap : spettatori in mare e 300 feriti : La passerella ha ceduto durante lo show rap notturno in programma nel festival O Marisquiño , scatenando una ressa. I feriti hanno riportato fratture e contusioni. Come riportano i media locali il ...

Crolla un pontile al festival della Musica di Vigo in Spagna : 300 feriti : Madrid. Strage sfiorata nella notte sul lungomare di Vigo, in Galizia, per il crollo parziale della piattaforma del lungomare, durante la celebrazione dell?ultima giornata del festival...