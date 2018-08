Spagna | pontile cede durante concerto rap | spettatori in mare e 300 feriti

Crolla un pontile al festival della Musica di Vigo in Spagna : 300 feriti : Madrid. Strage sfiorata nella notte sul lungomare di Vigo , in Galizia, per il crollo parziale della piattaforma del lungomare, durante la celebrazione dell?ultima giornata del festival ...

Spagna - panico al Festival della Musica - crolla pontile di legno : 300 feriti : Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della Musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo, in...