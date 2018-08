Spagna | paura al Festival di Vigo | crolla una passerella | più di 100 feriti

Pallanuoto - Europei 2018 : le favorite. Non solo Serbia e Croazia - anche Grecia e Spagna fanno paura : Tutto pronto per gli Europei di Pallanuoto maschile che scatteranno il 16 luglio in quel di Barcellona (Spagna). Davvero difficile trovare un’edizione così equilibrata per quanto riguarda la manifestazione continentale: davvero in tanti possono giocarsi la medaglia d’oro e, in generale, il podio. Appuntamento molto importante per delineare una griglia di partenza in vista dei prossimi obiettivi tra 2019 e 2020: i Mondiali e le ...