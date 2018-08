Spagna | crolla passerella di legno | 266 feriti

blogo

: Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo: decine di feriti - SkyTG24 : Spagna, crolla passerella al Festival di Vigo: decine di feriti - Miti_Vigliero : Spagna, panico al Festival della Musica, crolla pontile di legno: 300 feriti - ilmessaggeroit : #spagna, panico al Festival della Musica, crolla #pontile di legno: 300 feriti -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Incidente ieri sera a Vigo, nel nord-ovest della, a pochi chilometri dal confine col Portogallo, mentre era in corso il festival "O Marisquiño". Era da poco passata la mezzanotte quando, subito dopo l'inizio dell'esibizione del rapper Rels B, una parte delladicostruita sul lungomare ha ceduto, scatenando il panico tra i presenti.Almeno 266 persone sono rimaste ferite, cinque di queste in modo grave. Molti sono caduti in acqua, altri hanno riportato lesioni dopo esser stati calpestati dalla folla in fuga. Le 266 persone, lo riferisce il quotidiano spagnolo El Pais, sono state ricoverate in diversi ospedali della Galizia e nessuno al momento risulta in pericolo di vita.Are è stata una piattaforma di circa 4 metri per 10, deteriorata nel tempo secondo quanto spiegano le autorità locali. Crollo ponte su A14, ...