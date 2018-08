Spagna | cede ponte durante un concerto

Spagna - cede passerella durante un concerto rap a Vigo : più di 300 feriti : Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollato durante un concerto del Festival della musica e cultura urbana sul lungomare di Vigo , in Spagna . Il sindaco della città della Galizia, Abel Caballero, ha confermato che non vi sono morti. Mentre il responsabile per la Sanità del governo locale, Jesús Vázquez Almuiña, ha precisato che delle 312 persone ricorse alle cure mediche sono nove quelle che ...

Spagna : tv - Pablo Casado nuovo leader Pp - succede a Rajoy

Mercedes-Benz EQC alla prova in Spagna - l’auto supera i test nel deserto Andaluso : Dopo i test invernali, Mercede Benz EQC supera anche quelli estivi in Spagna: l’auto alla prova nel deserto Andaluso “Dopo aver completato con successo i test di resistenza invernali a -35°C”, siamo fiduciosi che anche le prove in presenza di caldo torrido confermeranno che siamo perfettamente in linea con il programma previsto per l’avvio della produzione in serie”, ha dichiarato Michael Kelz, Chief Engineer EQC. La batteria di un’auto ...