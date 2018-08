Spagna | cede passerella durante un concerto rap a Vigo | più di 300 feriti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 agosto 2018) Oltre 300 persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave, quando un pontile in legno è crollatoundel Festival della musica e cultura urbana sul lungomare di, in. Il sindaco della città della Galizia, Abel Caballero, ha confermato che non vi sono morti. Mentre il responsabile per la Sanità del governo locale, Jesús Vázquez Almuiña, ha precisato che delle 312 persone ricorse alle cure mediche sono nove quelle che rimangono ricoverate. Come mostrano i video pubblicati in Rete, l’incidente ha provocato caos e terrore, quando, dopo che ha ceduto il legno del sovraffollato pontile, molte persone sono cadute in mare e altre sono rimaste intrappolate nelle travi crollate. Diverse squadre di emergenza hanno partecipato ai soccorsi, e i subacquei sono intervenuti per verificare che nessuno fosse intrappolato in acqua sotto la struttura collassata. La polizia ha ...