Spagna - a giugno cresce il fatturato dell'industria. Giù gli ordini : Industria spagnola a due velocità a giugno . Gli ordini hanno registrato una contrazione dell'1,7% su base mensile dopo il +1,7% di maggio. Su base annua il dato al netto dell'effetto del calendario ...

Spagna - frena la produzione industriale a giugno : Segnali di debolezza giungono dalla produzione industriale spagnola. Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, si registra su anno un aumento dello 0,5% in decisa frenata rispetto al +1,3% di ...

Spagna - crescono a giugno i prezzi al consumo : Teleborsa, - Confermata in salita l'inflazione in Spagna ed oltre il target fissato dalla BCE , 2%, . Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, nel mese di giugno, l'indice dei prezzi si è confermato ...

Spagna - a giugno ancora un calo per la disoccupazione : Teleborsa, - Cala ancora a giugno la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 89.968 unità , +2,...

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Montenegro e Spagna si giocheranno l’oro - l’Italia chiude sesta. I risultati di venerdì 29 giugno : Sarà Spagna-Montenegro la finale del torneo di Pallamano femminile dei Giochi del Mediterraneo. Questo il verdetto scaturito dalle due semifinali, aperte dall’entusiasmante successo delle montenegrine contro la Slovenia, per 26-23. Una gara senza storia quella di Tarragona, dove le giallo-rosse sono riuscite a difendere il proprio vantaggio fino alla fine, grazie alla superlativa prova di Sanja Premovic, autrice di 8 reti, mentre Jelena ...

Spagna - inflazione giugno +2 - 3% su anno come attese : Decelera l'inflazione in Spagna . Nel mese di giugno, l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aver registrato un incremento mensile dello 0,3% dopo il +0,9% di maggio. E' quanto prevede l' Istituto ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : giovedì 28 giugno. L’Italia difende l’assalto della Spagna nel medagliere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Pronostico Mondiali 25 Giugno : Spagna-Marocco : Lunedi 25 Giugno 2018, si apriranno le danze della terza giornata valevole per i gironi dei Mondiali 2018 ed alle ore 20:00, la Spagna, prima nel Gruppo B assieme al Portogallo, se la vedrà contro il Marocco. Marocco che ultimo in classifica a quota 0, non ha nulla da chiedere al campionato. Il discorso è totalmente diverso per la Spagna, che deve vincere e approfittare del fatto che il Marocco è già eliminato. Infatti, non ...

Analisi Auditel : La serata di mercoledì 20 giugno con Iran-Spagna e Chi l'ha visto che sorpassa Petrolio : La serata parte con la curva di Italia1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Iran-Spagna valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando appena sotto la soglia del 30% di share. Segue la curva blu del Tg1 attorno 20% e quella del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, mentre tutte le altre linee sono ben al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che tocca l'8%. Abbiamo poi nell'access la curva di ...

Ascolti TV | Mercoledì 20 giugno 2018. Iran-Spagna 26.4%. Sciarelli 10.7%. Guerra tra poveri : Petrolio 9.1% - Sacrificio d’Amore 7.4% : Diego Costa Su Rai1 Petrolio ha conquistato 1.814.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.579.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 il docureality Il Supplente ha interessato 1.328.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 la partita Iran-Spagna ha intrattenuto 5.729.000 spettatori (26.4%). A seguire Tiki Taka Russia segna 1.517.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3 Chi ...

